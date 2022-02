RASSEGNA STAMPA. Covid in calo, ma nell'Asl 4, ieri, 200 nuovi contagi - LevanteNews

Oggi, lunedì 7 febbraio, auguri a Teòdoro. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “Febbraio, corto e amaro”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: in Asl-4 ieri 200 i nuovi positivi; i pazienti ricoverati sono 38 (Commento. Da qui a rassicurare la gente, come avviene in Tv da un paio di giorni, ce ne corre).

Riva Trigoso: acciai speciali Terni in Arvedi; per Arinox, prospettive di sviluppo. Sestri Levante: dai congressi Pd, totale sostegno a Valentina Ghio. Sestri Levante candidata a capitale della Cultura nel 2024, “Un nuovo modo di fare turismo”. Sestri Levante-Chiavari. Ecco i bus elettrici Amt che collegheranno i due centri. Chiavari: bando Filse, 80 assunzioni e 6.000.000 per 14 aziende del territorio che vi hanno partecipato. Chiavari: elezioni, il partito di Antonio Segalerba va avanti per la sua strada; partiti al palo per la crisi aperta durante le elezioni presidenziali.

Rapallo: stop all’attività in piscina “Noi i più penalizzati dalla pandemia”. Rapallo: negozi, più aperture che chiusure nel 2021.

Santa Margherita Ligure: solidarietà alimentare, sostenute 60 famiglie. Santa Margherita Ligure: Adalberto Gigli confermato presidente della Croce Verde.

