Pallavolo F/ L'Admo Volley torna in campo: sabato sfida la Normac - LevanteNews

Dal responsabile della comunicazione Amis Admo Volley

Dopo una lunga sosta si torna in campo: sabato alle ore 18.00 tra le mura amiche della palestra delle Medie Scuole Don Gnocchi a Lavagna L’Admo Volley sfiderà la formazione genovese della Normac Avb.

All’andata le ragazze si imposero a Genova con il risultato di 3-1. Le ospiti, allenare da Marco Trabucco, sono una squadra molto giovane e ben organizzata. Al centro l’ex di turno Christel Polanco. La Normac nelle prime 7 gare disputate ha conquistato 5 punti frutto di 2 vittorie contro Podenzana (3-2) e Casarza (3-0). L’Admo Volley punterà a conquistare l’intera posta in palio per consolidare il primato in classifica e tornare alla vittoria dopo lo scivolone esterno nel derby contro la Tigullio Sport Team. Sono stati fissati i recuperi delle gare sospese; questi i prossimi impegni sino al termine della prima fase:

SABATO 12 FEBBRAIO

ORE 18.00 VIA DANTE

ADMO VOLLEY-NORMAC AVB

SABATO 26 FEBBRAIO

ORE 18.30 PARCO TIGULLIO

ADMO VOLLEY-PODENZANA

SABATO 12 MARZO

ORE 18.00 VIA DANTE

ADMO VOLLEY-CASARZA

MERCOLEDÌ 16 MARZO

ORE 19.45 GENOVA

PALADONBOSCO-ADMO VOLLEY

DOMENICA 20 MARZO

ORE 17.00 GENOVA

SERTECO-ADMO VOLLEY