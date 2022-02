Pallanuoto M/ Champions League, la Pro Recco a Milano contro l'Hannover - LevanteNews

Dall’Ufficio Stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

Due settimane dopo la partita-esibizione contro le All Stars allenate da Sandro Campagna, la Pro Recco ritorna a Milano, all’Aquamore Bocconi Sport Center. Questa volta, Covid permettendo, per un match ufficiale, il primo nel nuovissimo impianto del capoluogo lombardo. Polverizzati in meno di 24 ore i biglietti a disposizione: domani, alle ore 21 con diretta su Sky Sport Action, i biancocelesti affronteranno i tedeschi dell’Hannover nella nona giornata di Champions League.

“Per noi sarà una gara molto importante – afferma Gergo Zalanki – perché in questo momento non abbiamo la possibilità di giocare molte gare impegnative. A causa della situazione legata al Covid, infatti, il campionato italiano ha posticipato l’inizio del girone di ritorno: l’impegno europeo ci darà la possibilità di scendere in vasca per una gara di livello. In queste due settimane ci siamo allenati duramente – prosegue il mancino – abbiamo voglia di rifarci dopo la sconfitta con lo Jug e la successiva delusione per la mancata rivincita. La partita disputata a Milano due settimane fa ci ha comunque lasciato sensazioni buone, ci siamo divertiti in un’atmosfera fantastica che mi auguro di rivedere anche contro l’Hannover”.

Il numero 3 ungherese, arrivato a Recco in estate, si è subito ambientato, diventando un fattore nelle partite di Champions: è lui, infatti, a guidare la classifica dei marcatori del gruppo B che i campioni d’Europa comandano a pari punti con il Marsiglia.

“Giocare nella Pro Recco significa molto per me, è un grande onore, era il mio sogno da bambino e l’ho realizzato. È sempre una bella sensazione indossare questa calottina e i colori biancocelesti, ogni volta scendo in acqua per dimostrare che ci posso stare in mezzo a tanti campioni. Ecco, quello che mi ha impressionato è che qui tutti cercano di migliorarsi in ogni momento, l’allenamento è come se fosse una ‘guerra’. La competizione interna è molto elevata e penso che questa sia stata la chiave dei tanti successi della Pro Recco in campionato e Champions League”.

La partita sarà arbitrata da Zwart (Olanda) e Varkony (Ungheria); delegato il portoghese Ramos.