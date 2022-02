Nuoto/ Rari Nantes Camogli, i risultati della prima gara - LevanteNews

Dalla Segreteria Rari Nantes Camogli

In questo primo weekend di febbraio anche i nuotatori delle categoria ragazzi, juniores e cadetti hanno affrontato la prima gara del 2022.

Nelle giornate di sabato e domenica alla Sciorba si è disputata la terza prova regionale di qualificazione al campionato italiano.

I portacolori del Camogli sono stati:

Alice Brinzo 50, 100, 800 stile, 200 misti;

Elena Brinzo 50 e 200 delfino, 100 e 400 misti;

Veronica Bozzo 50,100 e 400 stile, 50 delfino;

Matilda Conforto 50,100, 200 rana e 400 stile;

Anna Machi 100 e 200 dorso, 200 e 400 stile;

Elena Machi 50, 100 e 200 stile,50 dorso;

Anna Monachesi 50, 100 e 200 dorso , 200 misti;

Paolo Monachesi 50, 100, 200 rana e 1500 stile;

Asia Provino 100,200 e 400 misti e 100 rana;

Veronica Schiappacasse 50 stile,50 dorso, 200 misti,

Brayan Zacchero 50,100, 200 e 400 stile.

“Sono state due giornate impegnative, cronometricamente abbiamo visto alcuni progressi notevoli, abbiamo sicuramente alcuni aspetti tecnici da correggere, ma i ragazzi ci ascoltano e con entusiasmo e maturità si confrontano con noi sia in allenamento che in gara e dimostrano un sempre più importante spirito di squadra, per cui li invitiamo a continuare su questa strada” questo il commento dei tecnici Oliva e Pacini.