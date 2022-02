Monte Ramaceto: due furiosi incendi dolosi spinti dal vento - LevanteNews

Il monte Ramaceto in Fontanabuona sotto l’attacco dei piromani. Dopo il tramonto due incendi sono stati appiccati in due diversi versanti del monte. Il vento sta propagando le fiamme e causando la fuga della selvaggina. In azione i vigili del fuoco di Chiavari, Rapallo e della Centrale. Sul posto convergono anche decine di volontari. Oltre il vento a rendere difficile l’attività di spegnimento è il buio. Già iniziate le indagini per scoprire i piromani.

Dall’ufficio stampa Vab

Sono una decina al momento i Volontari Antincendio che, attivati dalla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, stanno operando sui fronti dell’incendio appiccato in più punti sulle pendici del Monte Ramaceto.

Altre squadre seguiranno nelle ore successive.

Vigili del Fuoco e volontari, per raggiungere lo scenario operativo, sono costretti ad una lunga marcia nel bosco in quanto i punti in cui si può operare non sono accessibili con i mezzi.

Al momento il rogo presenta fronti molto severi di non facile approccio per i soccorritori.

Ancora una volta la nostra regione si trova a combattere questa piaga degli incendi boschivi che danneggiano l’ambiente, la flora e la fauna ed i terreni con danni a lungo termine incalcolabili.