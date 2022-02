Lavagna: il Papa e la voglia di ricchezza, ereditata dalle origini liguri - LevanteNews

Papa Francesco, ieri regista di un’intervista in diretta ed evidentemente concordata a “Che Tempo che fa”, con un Fazio decisamente condizionato. Il Pontefice, con il senso dell’umorismo che lo contraddistingue e che, come ha spiegato ieri, ritiene una risorsa, ha raccontato che da bambino voleva fare il macellaio. E ne ha spiegato la ragione: era attirato dai soldi che il macellaio intascava e infilava in una borsa. Desiderio che gli derivava dalla mamma ligure (Maria Regina Sivori della collina di Santa Giulia in Lavagna). I liguri – ha spiegato Bergoglio sono attaccati al denaro; lo sono anche i piemontesi, ma dissimulano di più.

Questo del macellaio, è il momento dell’intervista più replicato in tv.