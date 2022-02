La settimana si apre con il sole, occhio però al freddo - LevanteNews

Il brusco ingresso di correnti secche settentrionali a seguito del passaggio di un fronte freddo sulle Alpi riporta già in mattinata condizioni di cielo sereno e limpido su tutta la regione a partire da Ponente: così la previsione di Arpal.

TEMPERATURE: in aumento anche sensibile per effetto favonico, in calo la sera

VENTI: forti e rafficati settentrionali, fino a burrasca su Centro-Levante

MARE: agitato per onda lunga da SW, mareggiate a Levante in calo dal pomeriggio

UMIDITA’: su valori bassi

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: venti settentrionali fino a burrasca, mareggiata di libeccio