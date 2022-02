Fontanabuona: Bacigalupi riconfermata al timone del Circolo Pd - LevanteNews

Dal Circolo Pd Fontanabuona

Sabato si è svolto presso la sala Nilde Iotti del P.D. a Gattorna il congresso x l’elezione del segretario del circolo PD Fontanabuona e del relativo consiglio direttivo.

Iolanda Bacigalupi “Iole” è stata riconfermata all’unanimità Segretaria del Circolo.

Nel nuovo direttivo fanno parte: Guainazzo Carlo, Bacigalupo Marisa, Dondero Gianni, Bertonati Lucilla, Pastorino Giuseppe e Lagomarsino Carla.

La neorieletta segretaria ha ringraziato tutti per il voto unanime ed unitario per il segretario provinciale Alessio Chiappe e per quello regionale nella figura di Valentina Ghio.