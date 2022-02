Chiavari: scritte no vax, vandalizzati 5 pullmini - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Un atto vandalico che condanniamo, un gesto incivile compiuto a danno della collettività. Questo non è il modo per manifestare il proprio pensiero o dissenso in maniera democratica – spiega il vicesindaco F.F. di sindaco, Silvia Stanig – Stamattina gli operatori hanno trovato cinque dei sette scuolabus comunali imbrattati con scritte “No Vax” proprio all’interno del parcheggio attiguo al cimitero. Procederemo con la denuncia, nel frattempo stiamo visionando le telecamere per individuare i colpevoli. Il servizio di trasporto scolastico non subirà rallentamenti, proseguirà senza interruzioni con i pulmini non vandalizzati”.