Chiavari: "Dai lavoratrori Hi-Lex, al Festival di Sanremo - LevanteNews

Da Luca Garibaldi

la settimana si è aperta con l’ufficializzazione della crisi della maggioranza che governa Regione Liguria. Uno scontro aperto dalla Lega che attacca Toti perché “troppo a Roma” e perchè continua a fare sia il Presidente che l’Assessore alla Sanità e al Bilancio, trascurando la Regione, senza presenziare in Consiglio e in Commissione. Sono leghisti, ma alla fine ci sono arrivati anche loro, alla buon ora, con un anno e mezzo di ritardo. In un crescendo di volar di stracci, la Lega ha detto che “la sanità è peggiorata” (anche rispetto a quando c’era la Viale, il che è tutto dire) e che “Toti non è Superman”.

I leghisti per protesta martedì han lasciato l’aula. Di tutta risposta, abbiamo visto assessori di Cambiamo fare post in cui elogiavano Toti, come novello Superman ligure. Fino ad arrivare alla minaccia di Toti – più rivolta ai suoi che ai suoi alleati – di andare a nuove elezioni.

Alla fine molto probabilmente non accadrà nulla: la Lega prenderà qualche delega in più e Toti continuerà a pensare a Roma come prima. E intanto la Liguria continuerà a non essere governata. Di questo spettacolo indecente della destra – a livello nazionale e regionale – l’aspetto che voglio sottolineare è questo: la crisi della destra non può essere pagata dai liguri. Sanità, lavoro, infrastrutture, investimenti del PNRR, emergenze sociali e ambientali, la peste suina: di tutto questo la destra non se ne occupa, tutta concentrata a farsi sgambetti e a sopravvivere. Comunque si chiuda questa crisi, che credibilità avrà il centrodestra, che non è unito su nulla, se non sul mantenimento del potere? Per questo i litigi della destra sono un costo della politica per tutti i liguri e compito nostro, delle opposizioni, ad ogni livello, è quello di continuare a mettere la Liguria al centro, costruire sin da subito un’ alternativa, un progetto radicato e radicale per ridare alla nostra Regione un governo che abbia al centro il futuro della Liguria e di chi la vive, oggi messi in secondo piano rispetto alle ambizioni personali di Toti, di Salvini e della Meloni.

Qualche ragionamento più approfondito l’ho fatto qui, in una lunga intervista a Telenord

IL GIURAMENTO DI SERGIO MATTARELLA E LA CENTRALITÀ DELLA DIGNITA’-Quattro giorni dopo la sua rielezione, il Presidente Mattarella ha prestato giuramento, con un discorso a Camere riunite.

“Il parlamento e i rappresentanti delle regioni hanno preso la loro decisione, ed è per me una nuova chiamata inattesa alla responsabilità, a cui tuttavia non posso e non ho voluto sottrarmi”

Ha sottolineato quanto i giorni che hanno visto la sua rielezione siano stati travagliati per tutti, aggiungendo che lo sono stati anche per lui: ho interpretato questo passaggio come l’ennesima dimostrazione della caratura elevatissima, non solo come Presidente, ma come uomo, comprendendo in prima persona quanto i cittadini siano rimasti giustamente amareggiati dallo spettacolo di quei giorni in Parlamento e facendo quindi l’amarezza anche sua.

I 55 applausi che hanno interrotto il suo discorso con tanto di standing ovation, di quasi tutto l’arco parlamentare, sono stati la dimostrazione di quanto la figura di Mattarella potesse essere la miglior scelta che si potesse fare.

Mattarella ha poi passato in rassegna molti argomenti e questioni di attualità importanti, richiamando l’attenzione sulla fase della pandemia che stiamo attraversando e sull’importanza della campagna vaccinale per uscirne. Ha parlato poi dei fondi del PNRR, del ruolo dell’Italia nell’Unione Europea, del ruolo della magistratura, delle diseguaglianze e dell’enorme necessità di dare maggiore ascolto, specialmente in un momento storico come quello attuale, ai più giovani.

E a proposito di giovani, ha voluto ricordare Lorenzo Parelli, il 18enne morto a Udine durante uno stage in una fabbrica

Centrale, a mio avviso, nel suo discorso, è stata la parola dignità.

“Dignità è opporsi al razzismo e all’antisemitismo, aggressioni intollerabili non soltanto alle minoranze fatte oggetto di violenza fisica o verbale, ma alla coscienza di tutti noi, dignità è impedire la violenza sulle donne» e «non essere costretti a scegliere tra lavoro e maternità. Dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurino il reinserimento sociale dei detenuti, un paese non distratto dinnanzi ai problemi che le persone con disabilità devono affrontare.

È anzitutto la nostra dignità che ci obbliga a combattere la tratta e la schiavitù degli esseri umani, dignità è il rispetto degli anziani che non possono essere lasciati alla solitudine, contrastare la povertà, un paese libero dalle mafie e assicurare il diritto dei cittadini a un’informazione libera e indipendente.”

La dignità dunque come pietra angolare del nostro impegno, della nostra passione civile, ricordando nella parte conclusiva del discorso l’ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

«Noi insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica. Viva la Repubblica, viva l’Italia»

Grazie Presidente, ancora una volta. E se può, ci scusi.

COVID: A CHE PUNTO SIAMO- Anche in Liguria stiamo vivendo un calo dei positivi, con dati giornalieri di guarigioni che superano i nuovi casi, con un significativo impatto positivo anche nelle terapie intensive che lentamente stanno riprendendo a respirare.

Nel frattempo però, come ogni volta, dobbiamo sottolineare quanto la gestione emergenziale in Liguria continui a fare acqua da tutte le parti.

Ad oggi rimangono non vaccinati e non prenotati 131.931 persone, di cui 67930 over 50 e quindi con obbligo vaccinale. I bambini, nella fascia tra i 5 e gli 11 anni, che hanno ricevuto almeno una dose sono il 24,39% e sono il 10,58% quelli con ciclo vaccinale completo. Dati che evidenziano come la campagna vaccinale per queste due fasce strategiche della popolazione, non stia funzionando. La macchina organizzativa di Regione Liguria e di Alisa non stanno dando i risultati che tutti speravamo, e non sembrano aver intenzione, però, di cambiare il modo di affrontare un evidente problema.

Infuria la polemica tra sindacati, Presidi e Alisa dopo la circolare che intimava ai presidi di non attivare le quarantene prima dei provvedimenti delle ASL, mentre le direttive nazionali danno tutt’altre indicazioni. Regione assicura che sta lavorando per rendere omogenee le procedure su tutto il territorio per favorire la didattica in presenza, ma anche in questo caso tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare: coni migliaia di classi in quarantena, famiglie che non riescono ad organizzarsi, Presidi che non hanno un regolamento chiaro da seguire e far rispettare e l’Assessore Toti che continua a sparire quando invece dovrebbe lavorare.

Sul tracciamento nelle scuole e la gratuità dei tamponi per gli studenti, la Giunta Toti aspetta soluzione dall’alto, ma le carenze e i provvedimenti per risolvere sono regionali. Se il Governo impone regole non sempre coerenti, ciò non può essere l’alibi per non agire su ciò che dipende dalla Regione: l’introduzione dei tamponi gratuiti doveva essere strutturata prima e la vaccinazione dei minori è in drastico ritardo a causa di una gestione pessima, con carenze di personale, spazi e orari inadeguati a rispondere ai bisogni delle famiglie.

Nelle scuole i dirigenti scolastici continuano a sollecitare una semplificazione delle procedure che consenta alle famiglie di accedere direttamente ai tamponi gratuiti, bypassando le ASL. La responsabilità di trovare soluzioni a questi problemi è regionale, ma l’Assessore Toti è occupato a tenere insieme la sua maggioranza allo sbando. E le conseguenze le pagano i cittadini liguri.

Nel frattempo, sempre in Liguria e sempre in merito alla sanità, ma oltre il covid, siamo molto preoccupati per lo scenario descritto da 24 medici dell’Ospedale Villa Scassi.

La lettera dei 24 medici del Pronto Soccorso e dell’Emergenza dell’Ospedale Villa Scassi inviata all’Ordine dei Medici – che denuncia lo scenario desolante in cui si ritrovano a lavorare, con strutture inadeguate al carico di lavoro e percorsi improvvisati che ‘rappresentano un rischio per i malati”.

È la conseguenza della mancanza di programmazione e della superficialità nella gestione della Sanità ligure: il personale sanitario fa i salti mortali per garantire cure adeguate, ma è abbandonato a se stesso, senza il supporto di un’organizzazione centrale e puntuale nel rispondere alle richieste.

IL TIGULLIO PER LA CAPITALE DELLA CULTURA 2024- Il Tigullio è candidato al titolo di Capitale italiana della cultura 2024 ed è stato selezionato nella “short list” di dieci finalisti.

Un traguardo, già quello di essere inseriti nella short list, che è stato possibile grazie alla collaborazione e alla cooperazione di tutto il territorio, a partire dall’idea lanciata da Valentina Ghio. Ennesima dimostrazione di quanto uniti si possano portare a termine grandi progetti, indispensabili per il futuro del nostro territorio, che per cultura, paesaggi e bellezza merita a pieno titolo un riconoscimento del genere.

La strada è ancora lunga, e sicuramente difficile visti i nostri sfidanti, ma sono certo che se ognuno di noi indirizzerà i propri sforzi verso l’obbiettivo comune non potremo che ricevere grandi soddisfazioni. Buon lavoro a tutti.

SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI DI HI-LEX- Martedì scorso si è tenuto lo sciopero dei lavoratori di Hi-Lex, dopo l’annuncio dei 22 licenziamenti da parte del colosso giapponese. Ho portato la solidarietà mia e del gruppo PD ai cancelli della fabbrica, e molti sindaci del territorio hanno partecipato al corteo assieme ai lavoratori e a tanti cittadini; un segnale importante di supporto ad una fabbrica che – anche se con altro nome, Lames – è un patrimonio storico del comprensorio del Tigullio e rappresenta una delle realtà più importanti nel settore della componentistica per auto nella nostra Regione.

Per questo, coinvolgendo tutti i consiglieri regionali del Tigullio, nella stessa giornata abbiamo approvato all’unanimità in Consiglio Regionale un ordine del giorno per chiedere di mettere in campo tutte le azioni necessarie per la salvaguardia dei posti di lavoro e per il sostegno al comparto del cd automotive. Si possono superare le crisi e i cali di fatturati temporanei senza licenziare, soprattutto se Hi-lex ha prospettive di ripresa solida appena si risolverà la crisi delle materie prime e dell’energia.

PATRICK ZAKI E GIULIO REGENI- La settimana scorsa ci sono stati due eventi che legano, ulteriormente, Patrick Zaki e Giulio Regeni

Patrick Zaki ha subìto l’ennesimo processo che però, nonostante la conferma della libertà, ha visto la sentenza slittata al 6 aprile. “La mia speranza è che ad aprile ci sia un esito positivo perché voglio tornare a Bologna presto e riprendere gli studi. Penso che vogliano del tempo per la decisione finale: vedremo cosa succederà” questo quanto dichiarato dallo studente dell’Università di Bologna subito dopo il responso.

Una sensazione di amaro rimane comunque, perché per l’ennesima volta il regime egiziano dimostra quanto si stia prendendo gioco della vita e della libertà di un ragazzo e di un intero paese, l’Italia, che lo aspetta.

Proprio nella stessa settimana c’è stato il sesto anniversario del ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, lo studente friulano torturato e ucciso per volere del regime egiziano. Nella giornata di giovedì è stato inaugurato lo striscione per ricordare la necessità di verità e Giustizia per Giulio, a Palazzo Ducale. Un gesto quello portato avanti dal Presidente della Fondazione, Luca Bizzarri, che va ulteriormente a sottolineare la mancanza di sensibilità che hanno sempre dimostrato in merito alla vicenda, il Presidente della Giunta Giovanni Toti e del Sindaco di Genova Marco Bucci a rifiutarsi in ogni occasione di appendere lo stesso striscione sul palazzo della Regione o sul palazzo del Comune.

IL PROSSIMO CONSIGLIO- Nella seduta di domani verranno riprese le interrogazioni di cui vi avevo accennato anche nella newsletter della scorsa settimana, che non siamo riusciti ad affrontare a causa dell’ennesima assenza dell’Assessore alla Sanità e presidente Toti.

L’iter di approvazione per il nuovo depuratore in area Preli di Chiavari è ancora, dopo anni, fermo al palo. Con un impianto vetusto e il rischio di infrazione comunitaria dietro all’angolo. Avevo già chiesto all’Assessore competente Gianpedrone delucidazioni in merito, ma più di scaricare la colpa su Città Metropolitana non aveva fatto. Ho presentato un’ulteriore interrogazione per capire i motivi per cui l’iter di approvazione per il nuovo depuratore sia ancora fermo, visto che la competenza è di Regione Liguria, ma a rimetterci saranno i cittadini del Tigullio.

2 miliardi di euro con l’obiettivo di attivare 1.288 Case e Ospedali di Comunità sul territorio nazionale entro la metà del 2026. Sono queste le cifre del PNRR, però ad oggi in Liguria non risultano ancora in corso i lavori per l’organizzazione dei comitati, e in più non risulta che siano stati minimante coinvolti gli amministratori locali, portando al rischio di subire decisioni calate dall’alto e non coerenti con le reali necessità di salute dei singoli territori. Ho chiesto quindi in che modo la Giunta si stia organizzando, e come pensa di strutturare la medicina territoriale sfruttando il grande strumento del PNRR, per il territorio della ASL4.

L’anno scorso era stata approvata dal Consiglio Regionale all’unanimità la mia legge regionale sul riconoscimento dell’endometriosi. Visto che si tratta di un tema molto delicato ed è urgente la messa in opera di tutti gli strumenti che in qualche modo possano aiutare la ricerca e le donne, ho chiesto informazioni alle Giunta per conoscere l’attività del Comitato Tecnico Scientifico e lo stato di attuazione del Registro Regionale dell’endometriosi.

SANREMO- Si è conclusa sabato la cinque giorni televisiva che più fa discutere durante l’anno: chi lo considera un appuntamento imperdibile e chi, vantandosene, ci tiene a far sapere che non segue il Festival da anni.

Io personalmente faccio parte della prima categoria, lo seguo per le canzoni e perché credo che davvero, specialmente negli ultimi anni, il palco di Sanremo sia diventato lo specchio del Paese, quello reale. Ho tifato per Mahmood e Blanco e per Gianni Morandi e fatto il Fantasanremo come tutti.

Un paio di appunti.

Checco Zalone. Riprendo delle parole che ho letto sui social, mi scuso ma non ricordo l’autore (se qualcuno si riconoscesse vi prego di segnalarmelo) che secondo me racchuidono perfettamente il “caso Zalone”, cosa è stato Zalone sul palco e perché è stato mal interpretato. “Checco Zalone è un genio, esaspera il commento del basso per ridere non con lui, ma DI lui. È la differenza sostanziale che fa di lui un genio e non un coglione che piazza battute basse a caso, la costruzione del personaggio di Zalone è sopraffina. Zalone è dove è perché se lo è guadagnato, ci ha spiegato come fruire dei suoi personaggi. Se l’ultimo degli scemi che fino a ieri aveva fatto battute sul fuorigioco fosse salito su quel palco provando a fare quello che ha fatto lui sarebbe stato oltraggioso, ma non lui, il suo personaggio può. E non perché è un privilegiato ma perché ti ha dato gli strumenti per capire ciò che sta facendo. Quando la maestra ti spiega l’analisi logica, sa che hai acquisito l’alfabeto.”Eh ma non tutti sanno l’alfabeto”, insegnateglielo. Chi lo sa non può privarsi della bellezza di un libro solo perché alcuni non lo sanno leggere.Zalone esaspera per poi condannare, condannarsi, rompendo le catene del silenzio, facendogli gridare la verità dal palco più amplificato che ci sia.Zalone è un fuoriclasse, gioca un’altra partita: è il Maradona dello spettacolo odierno.”

Drusilla Foer e il suo monologo, la prova che la Rai, se vuole, riconosce il talento (sperando che abbia presto un programma tutto suo):

“La parola diversità non mi piace, ha in sé qualcosa di comparativo e una distanza che non mi convince. Ho cercato un termine per sostituirla e ho trovato unicità, mi piace, piace a tutti, perché tutti noi siamo capaci di notare l’unicità dell’altro e tutti pensiamo di essere unici. Ma per comprendere e accettare la propria unicità è necessario capire di cosa è fatta, di che cosa siamo fatti noi, certamente delle cose belle, ambizioni, valori, convinzioni, talenti. Non è affatto facile ma vanno prese per mano tutte le cose che ci abitano e portate in alto, nella purezza della libertà.

Sono una persona molto fortunata a essere qui, ma date un senso alla mia presenza su questo palco e tentiamo insieme l’atto più rivoluzionario che c’è, l’ascolto di se stessi, delle nostre unicità, per essere certi che le nostre convinzioni non siano solo delle convenzioni, facciamo scorrere i pensieri in libertà, senza pregiudizio, senza vergogna, liberiamoci dalla prigionia dell’immobilità”.