Calcio/ Samp, tegola Gabbiadini: lesione al crociato sinistro - LevanteNews

Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: è l’esito degli esami a cui si è sottoposto l’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini dopo l’infortunio patito ieri in casa contro il Sassuolo. Il giocatore verrà sottoposto ad un intervento chirurgico le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni.

Per Giampaolo tegola pesante in attacco in vista delle prossime partite. Con Quagliarella, che anche oggi ha lavorato a parte e difficilmente verrà recuperato per la gara contro il Milan, al momento le scelte si riducono a due, Caputo e Supryaga.

La società nelle ore scorse si è mossa sul mercato sul mercato degli svincolati per trovare una punta da mettere a disposizione del tecnico: secondo il giornalista Gianluca Di Marzio il giocatore individuato è Sebastian Giovinco ex Juventus. L’arrivo a Genova è previsto nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche. In caso di esito positivo sarà a disposizione dei compagni.