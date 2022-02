Riva Trigoso: Dell'Uomo confermato Segretario del Circolo Pd - LevanteNews

Dal Pd Riva Trigoso

Si è svolto tra le giornate di sabato 5 e domenica 6 febbraio il Congresso del Circolo PD di Riva Trigoso che ha rinnovato il direttivo ed eletto il nuovo segretario. Un voto un unanime per Gabriel Dell’Uomo, 24 anni, segretario uscente, Coordinatore dei Circoli PD di Sestri Levante e dal 2018 consigliere comunale.

“Un voto che mi onora – commenta Dell’Uomo – e mi carica di una grande responsabilità. Essere alla guida di una comunità così straordinaria di persone è per me un profondo orgoglio e una grande responsabilità. Il circolo di Riva ha alle spalle una grande storia fatta di passione e dedizione, non posso non ricordare che fu proprio Enrico Berlinguer ad inaugurare la sezione a Riva pochi giorni prima della sua prematura scomparsa il 6 giugno del 1984. Una sezione acquistata grazie al lavoro dei volontari alle Feste de l’Unità e l’autofinanziamento e le sottoscrizioni degli iscritti del tempo. Questo aggiunge qualcosa di importante in più nel ricoprire il ruolo di Segretario di questa meravigliosa realtà.”

“Tante sono le sfide che ci attendono – prosegue Dell’Uomo – dalla ripartenza e, si spera, la definitiva uscita dalla pandemia al rilancio della nostra attività politica sul territorio, che dovrà essere più forte, incisiva e radicale per affrontare le sfide che avremo davanti nei prossimi mesi. Un lavoro non facile ma che con l’impegno di tutti sono sicuro darà grandi risultati.

Un grande in bocca al lupo va poi a Valentina Ghio, nostra iscritta nonché Sindaca, per l’avventura che la attende come Segretaria regionale del PD. Valentina, che era presente ai lavori del nostro congresso e anche lei ha raccolto un unanime consenso, saprà portare la sua grande esperienza da amministratrice e la sua concretezza ad un PD Ligure che necessita di essere rigenerato e rilanciato nella sua attività sul territorio. Auguri di buon lavoro anche ad Alessio Chiappe per il proseguo del suo ruolo come Segretario della Federazione del Tigullio.”

“Infine – conclude Dell’Uomo – nel ringraziare tutti gli iscritti che mi hanno sostenuto e dato fiducia, invito chiunque tra i cittadini si Sestri Levante che si riconoscono nei valori della democrazia, dell’antifascismo e di una sinistra che lotta per il miglioramento della nostra società a venire nei nostri circoli e nelle nostre sezioni sul territorio, iscriversi e partecipare alle iniziative perché solo così, con le persone e con la partecipazione si possono ottenere grandi risultati e vincere le battaglie che ci aspettano.”