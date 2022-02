RASSEGNA STAMPA. Asl-4: numeri ancora alti e 45 classi in quarantena - LevanteNews

Oggi, domenica 6 febbraio, auguri a Paolo. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “Chi s’è visto s’è visto”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (Questa mattina in ritardo in edicola). Pianeta covid: “Nell’Asl ieri 265 nuovi decessi; i pazienti ricoverati sono 39”; “Un decesso a Sestri; proseguono le iniezioni ai senza fissa dimora”; “Scuola, 45 classi in quarantena”; “Calano tamponi e positivi ai test”.

Sestri Levante: bando affitti, in arrivo aiuti per 150.000 euro. Sestri Levante candidata ad essere capitale della cultura 2024 “Il gioco è di squadra”. Sestri Levante: eccesso movida, commissione permanente Ascom. Chiavari: sportello unico disabili per il Tigullio. Chiavari: mozione sui tempi del depuratore in colmata. Chiavari: allerte, rinnovata comunicazione, pronto il nuovo centro operativo. Chiavari: Francesco Bruzzo no all’ignobile diga sull’Entella. Chiavari: sbarazzo a rilento. Chiavari: cantieri in A-12, tornano le chiusure.

Rapallo: la Bibliocicletta diffonde solidarietà. Rapallo: aperto l’infopoint dei Cavallini (febbraio è il mese ideale…). Santa Margherita Ligure: la scelta di vita diventa un film. Portofino: ascensori Malacalza, Fridays For Future lancia una petizione per dire no (Borgo condannato a mantenere le così dette barriere architettoniche ndr)

Camogli: la maggioranza perde un altro consigliere: Mario Marzi; verrà surrogato con Chiara Zucchetti (Commento. La posizione di Marzi è largamente condivisa da chi aveva votato l’attuale sindaco). Recco: dopo mezzo secolo si rifà la fognatura tra Megli e Polanesi. Recco: caccia ai piromani.

Mezzanego: apicoltura in crisi, produzione crollata; bandi a sostegno. Rezzoaglio: cavalli in giro per le strade, ma sono di un privato.