Rapallo: riqualificazione della città, l'indotto già cresce - LevanteNews

L’indotto prodotto dal porto di Davide Bizzi dovrà essere maggiore di quello del porto di Carlo Riva. Era l’auspicio di alcuni rapallesi che avevamo fatto nostro in un recente articolo in cui ricordavamo anche le promesse di un nuovo porto aperto alla città e collegato con il lungomare. Uno scalo che attiri una nuova clientela internazionale e che consenta ai diportisti di scoprire anche il centro storico e le zone più caratteristiche. Elevando anche il livello degli esercizi e dei servizi.

Un fenomeno per altro che sembra già in atto, come scriveva giorni fa il sindaco Carlo Bagnasco in un post pubblicato sulla sua pagina facebook: “Tantissimi sono gli investimenti confluiti a Rapallo nell’ultimo anno nonostante le difficoltà legate al particolare periodo storico che stiamo vivendo. Un fenomeno in controtendenza rispetto alla situazione nazionale. Continua il mio tour all’interno delle realtà che generano occupazione e indotto come segno di ringraziamento e augurio di buon lavoro a chi crede nel territorio. Ho visitato Afis, una storica azienda italiana nel campo dell’idraulica e dell’arredo bagno che ha da poco aperto una sua prestigiosa sede nella nostra Città in località San Pietro, all’interno della quale operano circa dieci concittadini”.

Il sindaco, pur già pieno di impegni, si è assunto il compito di visitare le nuove aziende, come lui stesso ha comunicato, che stanno sorgendo in città e che, caso più unico che raro, stanno superando quelle chiuse. Indicativo che spesso di tratti di esercizi per la cura del corpo: centri estetici di cui uno presso il Royal e personal trainer.

Insomma l’effetto riqualificazione della città (alberghetti, Savoia, porto Riva, ma vogliamo aggiungere le case popolari di via Paxo e il campanile della Basilica a cui i rapallesi dovrebbero contribuire) si fa già sentire; l’augurio è si propaghi a tutta la città.