Dopo i lavori propedeutici, domani in piazza 4 Novembre a Rapallo verrà iniziato uno scavo per interrare un collettore delle acque bianche, grosso modo dall’hotel Savoia al mare. Un lavoro che faciliterà anche lo smaltimento delle acque piovane in caso di rovesci o bombe d’acqua. La polizia urbana regolerà il traffico.