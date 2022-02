Lavagna: ripristino del manto stradale, il cronoprogramma - LevanteNews

Dal comune di Lavagna su Facebook

Proseguono gli interventi di manutenzione e ripristino del manto stradale: cronoprogramma di questa settimana degli interventi a progetto condizioni meteo permettendo.

Lunedi 7 febbraio via Maffi e via Rigone

Martedì 8 e mercoledì 9 febbraio via Crocetta

Sempre lunedì 7 e martedì 8 verranno eseguiti da parte di Iren ulteriori interventi alla rete idrica in via Garibaldi, in prossimità della valvola adiacente all’ingresso pedonale ai civici 92-94. Il tratto di Via Garibaldi tra Via Paggi e Via Ceccardi sarà quindi chiuso al traffico nell’orario di lavoro, con passaggio garantito ad eventuali mezzi di soccorso.

Il ripristino del manto stradale è pertanto da rinviarsi a lavori ultimati, insieme a quello di Via Natale Paggi lato mare.