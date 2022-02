Lavagna. Invito della Diocesi: "Imparare a dialogare tra generazioni" - LevanteNews

Da Don Luca Sardella

Imparare a dialogare tra generazioni diverse.

Il Settore Giovani dell’Azione Cattolica della Diocesi di Chiavari ha preso sul serio l’invito che Papa Francesco ha lanciato nel suo Messaggio per l’annuale Giornata Mondiale per la Pace.

«Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme – scrive Papa Francesco -. Favorire tutto questo tra le generazioni vuol dire dissodare il terreno duro e sterile del conflitto e dello scarto per coltivarvi i semi di una pace duratura e condivisa. La crisi globale che stiamo vivendo ci indica nell’incontro e nel dialogo fra le generazioni la forza motrice di una politica sana, che non si accontenta di amministrare l’esistente con rattoppi o soluzioni veloci, ma che si offre come forma eminente di amore per l’altro, nella ricerca di progetti condivisi e sostenibili. Se, nelle difficoltà, sapremo praticare questo dialogo intergenerazionale potremo essere ben radicati nel presente e, da questa posizione, frequentare il passato e il futuro: frequentare il passato, per imparare dalla storia e per guarire le ferite che a volte ci condizionano; frequentare il futuro, per alimentare l’entusiasmo, far germogliare i sogni, suscitare profezie, far fiorire le speranze. In questo modo, uniti, potremo imparare gli uni dagli altri».

Sabato 12 febbraio giovani e adulti del nostro territorio si incontreranno per confrontarsi su diverse tematiche di attualità in un clima di ascolto reciproco e rispettoso. L’invito è rivolto a tutti i ragazzi delle scuole superiori.

L’appuntamento si tiene nella Parrocchia di Maria Madre della Chiesa in Corso Genova a Lavagna, con inizio alle ore 9:30.