I controlli di Carnevale - LevanteNews

Pensare non è più di moda. Tuttavia, riflettere sugli effetti di decisioni che calano sulla vita quotidiana dei cittadini è un buon esercizio di vigilanza civica.

Non un esercizio intellettualistico, finalizzato ad una sterile contrapposizione ideologica, bensì un’occasione per comprendere le faccende che ci riguardano: soprattutto quando calano come una scure sulle teste dei cittadini.

Detto fatto, è innegabile che alcune recenti iniziative del Comune di Genova siano poco qualificabili in termini di logica. Salvo trattarsi di una logica fatta in casa, comprensibile solo ai decisori.

E non è insolito che talune disposizioni di natura sanzionatoria riescano solo a tradursi in un ulteriore aggravio del clima di tensione civica.

La logica insondabile della recente stretta sul traffico veicolare ha questa qualifica. E come tale merita una breve riflessione.

Detto fatto, occorre salvare l’intento educativo dell’Autorità nei confronti dell’automobilista turbolento, nella misura in cui la limitazione della velocità è una soluzione volto alla sicurezza propria e altrui. Nel contempo, occorre abbandonare quel rigorismo che ri-assume toni e modalità palesemente inflittivi ed effetti tutt’altro che rassicurativi, visto l’ incremento potenziale di incidenti veicolari nelle zone oggetto d’intervento.

A latere, va considerato che ogni aggravio umorale su una qualità urbana già compromessa innesta una sorta di contrapposizione sociale tra cittadini e le forze dell’ordine preposte a tali sorprendenti forme di controllo.

In sintesi, imporre su assi stradali cittadini una serie di susseguenti e differenti limitazioni di velocità, difficilmente affrontabili con rigore chirurgico data la loro prossimità, non tarda ad appesantire la circolazione stradale e la sensazioni di incorrere in contravvenzione, laddove a causare incidenti è proprio un eccesso di prudenza non meno pericoloso dell’eccesso di velocità che si vorrebbe inibire.

Tali rilevanti aspetti paiono trascurati dal management comunale. E se anche fossero presi in carico, la tenacia nelle iniziative intraprese presuppone un esito non confacente.

Resta, a prescindere da una guida corretta, la civica ansia di affrontare percorsi stradali con la paura di incorrere in multe sicure, data l’impossibilità del ragionieristico rispetto degli apposti limiti di velocità.

In conclusione, l’afflizione di tali norme regolamentari sottintende il presupposto di considerare i cittadini sempre meritevoli di sanzioni.

Il buon decisore, a qualunque livello, deve considerare che ogni sanzione legata alla sicurezza stradale non può diventare un’arma nei confronti di una categoria, quella degli automobilisti genovesi in particolare, già prudente di suo.

E che certi controlli più o meno mascherati, se non avvengono a Carnevale, servono solo a rendere ridicoli, se non irrispettosi, chi li dispone e chi li sanziona.