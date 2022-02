Chiavari: "Non paghiamo un semaforo al servizio di privati" - LevanteNews

Da Avanti Chiavari

Il candidato Sindaco Grillo confonde gli interessi dei privati con gli interessi pubblici e dimostra palesemente di non avere alcuna idea di come si amministra un comune!

Dalle sue affermazioni sembra voler favorire il privato costruttore delle autorimesse a scapito delle casse comunali: attendiamo sue precisazioni in merito.

Il suo video, infatti, lascia intendere che l’amministrazione comunale non abbia valutato il problema del percorso che le auto che escono da un’autorimessa privata di Via Entella devono fare in occasione del mercato settimanale e del mercatino mensile quando Piazza Matteotti è chiusa al traffico.

Grillo forse ignora che i proprietari dell’autorimessa privata sono titolari di un passo carrabile. Se ritengono migliorare la loro uscita per ridurre il percorso possono fare domanda al Comando di Polizia Locale che potrà valutare se autorizzare la sistemazione di un semaforo – i cui costi però dovranno essere interamente a carico del privato – visto che l’impianto è esclusivamente a loro beneficio e non a beneficio della collettività (se non in senso lato).

Peraltro, non risulta alcuna domanda fatta in tal senso dai proprietari e dal titolare del passo carrabile. Nessun dirigente infatti potrebbe autorizzare una spesa pubblica a favore del privato e neanche il collegio dei revisori dei conti.

Sull’Aurelia, ad esempio, è stato installato un semaforo per regolare l’uscita pericolosa dei mezzi della N.U. dalla strada che va alla cava. Il progetto ha previsto una lampada semaforica che regola anche le auto in uscita dal piazzale del Santuario di Bacezza che però è stata pagata dalla Parrocchia che era titolare del passo carrabile.

L’altra soluzione proposta dal Candidato Grillo è la creazione di un doppio senso in via Entella fino a Via Marsala: questa è già stata esclusa. da tempo, dal Comandante della polizia municipale per la pericolosità che ne deriverebbe per coloro che transitando in via Entella si trovassero davanti auto o moto in contromano, in un punto particolarmente stretto.

Quindi il candidato Grillo – con il suo video – ha solo messo in evidenza di non conoscere le più elementari regole per amministrare una città seguendo interessi di privati: senza competenze si fanno solo chiacchiere!

Grillo ci da anche l’occasione per fare un po’ di storia.

Il progetto per la costruzione degli oltre 100 posti auto privati era stato negato fino al 2002 dalla Giunta Agostino sulla base di un parere contrario dei Vigili Urbani proprio per il sovraccarico di auto che si sarebbe venuto a creare in via Entella e nel centro storico.

Nel 2003 vinse le elezioni il Sindaco Poggi e il problema traffico venne superato (probabilmente ignorando il precedente parere) e venne autorizzata la costruzione degli oltre 100 posteggi privati.

Dal 2007 al 2012, la giunta Agostino – nuovamente – respinse i progetti dei privati con cui si voleva costruire un grande edificio e parcheggi nell’area delle Clarisse.

Nel 2012 vinse le elezioni l’amministrazione Levaggi-Garibaldi e incredibilmente venne dato l’assenso a costruire due nuovi edifici, molto impattanti e adiacenti ad un uliveto secolare vincolato, con le relative dotazioni di parcheggi. Sono stati così incrementate le auto in quella zona e cementificata l’area.

Oggi, nel 2022, abbiamo Grillo – che da candidato – sembra voler completare l’opera facendo pagare ai Chiavaresi un semaforo al servizio dei privati!

Sicuramente il problema va risolto ma con il giusto equilibrio di interessi pubblici-privati!

#avantichiavari