Camogli: altra defezione in maggioranza, sintomo di crisi - LevanteNews

Prima delle dimissioni del consigliere Robertino Macchiavello, consigliere di maggioranza a Camogli, nei corridoi del municipio si parlava della possibile costituzione di un nuovo gruppo con tre membri della maggioranza che avrebbero potuto condizionare fortemente la giunta del Pd Francesco Olivari. Non se ne fece nulla.

Macchiavello ha preferito uscire di scena in silenzio. Sorpresa: i primi due dei non eletti (Elisabetta Pinotti e Federica Caldovino) hanno rifiutato l’ingresso in Consiglio; accettato invece dal terzo dei non eletti Gennaro Costaro. Ora si è dimesso anche il consigliere Mario Marzi (sarà sostituito da Chiara Zucchetti, ultima dei non eletti) un puro avvicinatosi con entusiasmo alla politica come Robertino Macchiavello; forse ora disillusi dalla linea del sindaco.

Del resto sono molti i camogliesi che avevano votato Olivari ad essere delusi. Non parliamo del crollo del cimitero su cui ad esprimersi sarà la magistratura. Il cantiere per i box privati interrati è in ritardo di un anno con grandissimi disagi e non si sa quando termineranno i lavori; soprattutto avrebbe dovuto essere realizzato prima l’autosilo pubblico al cui bando nessuno ha risposto e si attende ancora ne sia emesso uno nuovo più appetibile. Poi la vicenda del misterioso siluramento di Farida Simonetti dalla presidenza della Fondazione Teatro Sociale; la gestione della copertura della piscina. Il ruolo assunto nella vicenda del parco nazionale di Portofino che forse non corrisponde a quello della maggior parte della cittadinanza.

Il futuro non offre grandi prospettive, se è vero che Maurizio Castagna non si candiderà sindaco; il candidato del centro destra sarebbe nato nel point di un politico di Recco ed ha, alla regia, personaggi che hanno favorito le giunte di centro-sinistra e l’affermazione dell’ex sindaco Giuseppe Pippo Maggioni oggi nuovamente in pole. (m.m.)