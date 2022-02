Calcio/ Merkaj al 90' fa volare l'Entella: Olbia battuto 2-3 - LevanteNews

Olbia: Ciocci; Brignani, Pisano, Emerson; Arboleda, Lella, Giandonato, Chierico, Travaglini; Udoh, Ragatzu. All. Canzi.

Entella: Borra; Cleur, Coppolaro, Silvestre, Pavic; Dessena, Rada, Karic; Schenetti; Merkaj, Magrassi. All. Volpe.

Emozioni a non finire in terra sarda per la Virtus Entella che grazie a Merkaj trova la vittoria al 90′: contro l’Olbia finisce 2-3. Qualche cambio negli undici iniziali rispetto alla larga vittoria di mercoledì scorso al Comunale ai danni deel Montevarchi. In porta confermato Borra e in disfesa con Cleur e Pavic sugli esterni, in mezzo spazio a Coppalro e Silvestre. In mezzo Dessena Rada e Karic, mentre Schenetti gioca sulla trequarti dietro le punte Merkaj e Magrassi.

La gara si sblocca al 26′ quando Schenetti dalla distanza infila Ciocci per la sesta rete stagionale. L’Olbia però non ci sta e al 33′ Udoh sfrutta un rimpallo in area di rigore e infila Borra. Si va al riposo sul risultato di parità. Nella ripresa succede di tutto: al 55′ l’Entella torna in vantaggio su un autorete di Travaglini su colpo di testa di Mernaj bravo a saltare più in alto di tutti. Non è finita perchè al 73′ Ragatzu beffa Borra con un tiro-cross e riporta i suoi sul 2-2. L’autore del gol potrebbe segnare uan doppietta ma centra il palo all’84’. Nel finale però l’Entella trova il 3-2 con Merkaj bravo a sfruttare al meglio un cross di Morosini che regala ai suoi il secondo successo di fila.