Calcio/ La Samp ritrova il sorriso: quattro gol al Sassuolo - LevanteNews

Sampdoria: Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Caputo, Gabbiadini. All. Giampaolo.

Sassuolo: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. All. Dionisi

La Sampdoria di Marco Giampaolo ritrova il sorriso grazie alla vittoria contro il Sassuolo: al Ferraris è 4-0 con le reti realizzate da Caputo, Sensi, Conti e Candreva. Una vittoria fondamentale che permette ai blucerchiati di allontanarsi dal terzultimo posto e di cancellare un inizio di 2022 da brividi con quattro sconfitte consecutive. Il tecnico si affida al 4-3-1-2 con l’esordio di Sensi a supporto di Gabbiadini e Caputo. Davanti a Falcone spazio a Bereszynski, Ferrari, Colley e Murru. In mezzo Candreva, Rincon e Thorsby.

Al primo affondo la Sampdoria va in gol: dalla destra Candreva trova Caputo che di piatto infila Consigli per il sesto gol in campionato. Passano appena due minuti e c’è il raddoppio con Sensi: il centrocampista è bravo ad anticipare il suo marcatore dopo la respinta del portiere del Sassuolo sul tiro di Gabbiadini. Al 15’ sale sugli scudi Falcone bravo a intervenire sul colpo di testa di Ferrari. Sulla ribattua Berardi calcia ma Thorsby fa muro. La Sampdoria rischia di andare sul 3-0 ancora con Caputo ma Consigli dice no. Al 36’ Gabbiadini cade da solo e chiede il cambio: Giampaolo fa esordire Supryaga. L’attaccante poi raggiunge gli spogliatoi con le sue gambe. Al 43’ Senso viene toccato in area di rigore ma Maresca fa proseguire. Prima della fine del primo tempo è ancora il portiere della Sampdoria a rendersi protagonista su Berardi.

Nella ripresa è subito la Sampdoria a rendersi pericolosa ma Candreva, su assist di Sensi, manda fuori. La pressione dei padroni di casa si concretizza al 63’ quando Conti, su passaggio di Candreva infila di piatto Consigli. Primo gol per il difensore arrivato dal Milan. Nonostante il 3-0 il Sassuolo è ancora in partita ma c’è sempre Falcone a blindare la sua porta mandando in corner una punizione battuta da Berardi. Al 67’ Caputo cerca la sua doppietta personale ma la difesa neroverde dice no. Al 76’ Raspadori cerca una conclusione ma stavolta il portiere della Sampdoria devia di piede. Al 90’ Consigli atterra Caputo e Maresca concede il calcio di rigore realizzato da Candreva con il cucchiaio: 4-0 e settimo gol stagionale. Al 93’ l’arbitro decreta la fine della partita. Domenica la Sampdoria sarà di scena a San Siro contro il Milan alle 12.30. Saranno da valutare le condizioni di Quagliarella e Yoshida.