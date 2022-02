Calcio/ Blitz del Rapallo Rivarolese sul campo del Canaletto: play off raggiunti - LevanteNews

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

ECCELLENZA, GIRONE “B”, 20a GIORNATA:

CANALETTO – RAPALLO RIVAROLESE 1-2

RETI: 7° Zunino (RR), 16° Zunino (RR), 23° Da Pozzo (C).

ARBITRO: Sig. Giovanni Moro di Novi Ligure.

SPETTATORI: 120 circa.

Il Rapallo Rivarolese si riscatta dalla sconfitta di domenica scorsa patita al “Macera”, andando a vincere sul sempre ostico campo del Canaletto.

Dopo soli due minuti di gioco ecco la prima azione pericolosa dei bianconeri, con una punizione a girare dal limite di Chiarabini che sfiora il palo. Al 7° ospiti in vantaggio con Zunino, abile a sfruttare un cross da sinistra, 0-1 per noi! Al 14° Ymeri viene atterrato in area spezzina, ma l’arbitro fa proseguire. Al 16° ecco il raddoppio: bellissimo assist di Paterno per Zunino, che solo davanti al portiere non sbaglia e raddoppia, portandosi in testa alla classifica cannonieri del girone con 13 gol, 0-2 per noi! Al 18° sospetto fallo di mano nella propria area di Carbone, ma anche stavolta il direttore di gara non concede la massima punizione. Al 20° cross di Da Pozzo da sinistra, Martinelli manca la deviazione di un soffio. Al 23° i padroni di casa accorciano le distanze con Da Pozzo, 1-2. Al 26° calcio d’angolo dalla destra, colpo di testa di Audel parato. Al 28° tiro dal limite di Michieri, Scatolini non si lascia sorprendere e devia in angolo. Al 32° un insidioso tiro di Del Padrone dai 20 metri sfiora il palo. al 44° al termine di un contropiede Paterno si libera sulla destra, ma la conclusione finisce sull’esterno della rete. Duplice fischio e squadre al riposo.

Nella ripresa al 59° da calcio d’angolo, assist di Michelotti per Ranasinghe, il cui colpo di testa finisce però alto. al 61° Un tiro di Del Padrone da fuori area finisce ampiamente fuori. Stessa sorte una punizione dello stesso giocatore spezzino al 69°. Al 72° direttamente da calcio d’angolo dei padroni di casa la palla entra in rete, ma l’arbitro annulla per fallo di mano di un giocatore gialloblù locale. Le ultime due occasioni del match all’82° con un tiro di Maggiari dal limite parato, così come un tiro dal limite di Zunino all’89°.

Rapallo Rivarolese che con la vittoria odierna si porta a 34 punti in classifica e centra matematicamente i playoff.

Domenica prossima 13 Febbraio al “Macera” arriverà il Campomorone Sant’Olcese, forse la squadra più in forma del momento, che oggi ha sconfitto la Sestrese 3-0. All’andata fu un match più che rocambolesco, finito con la vittoria in rimonta dei ragazzi di mister Fresia per 4-3, con un incredibile poker di reti del bomber Zunino. I genovesi sono una squadra molto fisica e molto pericolosi in attacco, sarà quindi necessaria la massima attenzione per ottenere comunque la vittoria e mantenere la giusta tensione agonistica in chiave playoff.