Dal comune di Vernazza su facebook

Continuano, coadiuvati dai volontari dei gruppi Protezione Civile e AIB del Comune di Vernazza, gli interventi di pulitura e sfalcio dell’erba sulle banchine laterali, scarpate e fossi, quest’oggi realizzati in località Lavaccio.

I lavori di taglio erba in tutto il territorio comunale proseguiranno ancora nei prossimi giorni.

Si raccomanda di procedere sempre con particolare attenzione soprattutto a ridosso delle curve e in caso di pioggia.