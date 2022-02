Val di Vara: manto stradale, le strade soggette a riqualificazione - LevanteNews

Dalla Comunicazione Provincia della Spezia

Prosegue la campagna di miglioramento e riqualificazione della rete viaria spezzina.

In questi giorni i “cantieri mobili” attivato dal servizio tecnico della Provincia della Spezia, a prosecuzione del “Programma interventi urgenti anno 2021 manutenzione straordinaria pavimentazione stradale, segnaletica e protezioni laterali sulle strade provinciali”, riguarderanno quattro arterie in cui sono previste asfaltature e interventi tecnici.

Nello specifico si tratta di lavori di messa in sicurezza della rete viaria con il ripristino della pavimentazione bituminosa, come già avvenuto lungo molti tratti delle strade provinciali.

In questi giorni sono in corso le operazioni di riqualificazione del fondo stradale lungo la Strada Provinciale SP 34 in tratti di strada tra Pignone e Borghetto, analogamente vi saranno interventi di asfaltatura lungo la Strada Provinciale SP 38 in tratti di strada tra colle di Gritta e Pignone e lungo la Strada Provinciale SP43 su tratti di strada tra Legnaro e colle di Gritta, infine sono previsti altri interventi di sistemazione del fondo stradale e di asfaltatura lungo la Strada Provinciale SP566 DIR tra l’uscita autostradale di Carrodano e la galleria Monte Persico.

Indicativamente i lavori si svolgeranno nella fascia oraria 8:30-18:00.