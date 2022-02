Uscio: "Riproporrò l'ordinanza sul materiale di Calcinara" - LevanteNews

Dal sindaco di Uscio Giuseppe Garbarino

In riferimento al comunicato pubblicato su questa testata il giorno 4 febbraio. si precisa quanto segue. Si prende atto della sentenza del Tar che si è limitato a esaminare il provvedimento nel solo aspetto formale. Tralasciando il fatto se l’ abuso ci sia stato oppure no. Si prende per buona l’ affermazione del consigliere Aloia con la quale lo stesso affermava di essere proprietario della discarica di Calcinara e che il materiale abbancato servirebbe alla chiusura della stessa. La domanda è quale discarica? Il piano urbanistico individua la zona come boscato. Quindi il materiale abbancato, migliaia di metri cubi, a cosa dovrebbe servire se la discarica non c’è?

Anticipo che l’ ordinanza di rimozione sarà riformulata. Per quanto riguarda le spese sostenute verranno coperte ovviamente dal bilancio comunale grazie alle imposte pagate dai cittadini, questo vale ovviamente solo per chi le tasse le paga.