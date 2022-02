Sestri: Ascom e Comune "una movida sotto controllo" - LevanteNews

Da Ascom e Civ i Caruggi di Sestri Levante

In data 2 febbraio il Consiglio Direttivo Ascom ha deciso di istituire una “commissione permanente tra i soci del settore somministrazione” che si occuperà di tematiche, problematiche ed iniziative del settore, ritenendolo uno strumento utile per affrontare argomenti comuni agli associati, nonché un volano importante di comunicazione.

Referente di tale commissione, che sarà comunque sempre affiancata da membri del Direttivo Ascom, sarà Matteo Repetto (Hotel Celeste e Ristorante Mapi – cell. +39 320 9021583).

Gli altri componenti sono: Federico Casaretto (Balin Sestri Levante), Alberto De Bastiani (Capocotta Lounge bar e cucina), Vincenzo De Liso (Black Bart) e Marco Maggi (Bistrò).

Ieri mattina si è svolto un incontro in Comune, alla presenza del sindaco Valentina Ghio, del Comandante Polizia Municipale Federica Genovese e dell’Assessore al commercio Elisa Bixio.

Presenti inoltre Matteo Repetto, referente Ascom – Commissione Permanente somministrazione, e Djamila Lahmar, nella doppia veste di membro del direttivo Ascom e Presidente Civ I Carruggi di Sestri Levante, oltre ad alcuni operatori del centro storico.

Alla fine dell’incontro, estremamente costruttivo, si è concordata una linea comune volta alla tutela della salute e quiete pubblica ma anche della qualità del lavoro, nelle zone della cosiddetta movida.

L’Amministrazione comunale ha comunicato che verranno intensificati i controlli per impedire la somministrazione di alcool ai minori, precisando che dopo più verbali/richiami si procederà alla chiusura temporanea. A tal proposito gli operatori hanno concordato sulla difficoltà oggettiva ad impedire che le bevande alcoliche vengano acquistate da terze persone per conto di minorenni; ciò ha portato a verificare l’eventuale utilità della somministrazione singola delle consumazioni, quale strumento di controllo sull’età e sullo stato di non ubriachezza dell’effettivo consumatore.

L’Amministrazione, riconoscendo il fondamentale ruolo di presidio svolto da ristoranti e bar, non ha ritenuto di anticipare l’orario di chiusura. Le forze dell’ordine, in accordo con i presenti, intensificheranno i controlli proprio nell’imminenza dell’ora di chiusura, così da disperdere, se si renderà necessario, eventuali gruppi di persone che potrebbero essere di disturbo per i residenti.

L’Amministrazione ha esortato gli operatori ad effettuare tutte le segnalazioni necessarie alle forze dell’ordine qualora si verifichino eventi di disordine non solo all’interno ma anche in prossimità dei locali, consolidando così il rapporto di collaborazione con le autorità.

I presenti hanno concordato sul fatto che Sestri Levante non ha problematiche preoccupanti di ordine pubblico, ma si è ritenuto di adottare, in sinergia, queste linee guida in un’ottica di tutela delle attività e del loro lavoro.