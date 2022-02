Santa: "This is Us", il docufilm che racconta la città - LevanteNews

Un concentrato di Santa Margherita Ligure, lungo un quarto d’ora, basato più sulla gente che sul paesaggio. Sabato 5 febbraio alle 16.30 nei saloni di Villa Durazzo l’amministrazione comunale ha presentato “This is Us”: il primo di una serie di docufilm che racconteranno la cittadina e il suo territorio tramite le parole di chi ci è nato, dei residenti acquisiti e dei turisti italiani e stranieri. Parole accompagnate dalle immagini raccolte qua e là nell’arco di un anno intero. “Abbiamo cominciato a pensarlo a cavallo del 2020 e 2021, quando ancora non si poteva andare da nessuna parte e il turismo era ai minimi termini – hanno spiegato Alberto Cappato, amministratore della società Progetto Santa Margherita Ligure, e Beppe Risso dell’ufficio comunicazione – Abbiamo voluto dare un segno di ripartenza, raccontando un territorio accogliente per noi e i turisti”.

“La Filosofia è quella di raccontare il nostro territorio da tanti punti di vista, raccogliendo la voce delle persone – racconta il sindaco Paolo Donadoni – Ogni 5 anni faremo una tappa, aggiungeremo un quadro. Non è un’iniziativa rivolta solo a turisti. Anche i residenti possono rendersi conto di cosa offre la propria città, magari in ambiti e settori che loro frequentano di meno. L’auspicio è che vedendo quello che accade intorno, avendo più informazioni, la gente possa sentirsi più partecipe e più coinvolta nella vita della comunità”.

Tra i presenti in sala la regista del docufilm Barbara Inverni, i protagonisti del video, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e l’attore Pino Petruzzelli che da parecchi anni ha portato il teatro in diverse manifestazioni e attività locali. “Il paesaggio è splendido ed è sotto gli occhi di tutti – ha detto Petruzzelli – Il paesaggio non è una novità. Ma qui ho trovato persone e relazioni umane meravigliose. Mi sembra che questo video metta in evidenza questo patrimonio”.

Il video dalle 17 di sabato 5 febbraio è su You Tube, oltre che su una pagina web creata appositamente. In apertura si vedono i ragazzi della società di canottaggio Argus, quelli della scuola di vela, i corsi di yoga alla Piazza del Sole. Ci sono riprese con il drone, dall’alto, molto suggestive. Riprese subacquee nella zona di Paraggi, altrettanto affascinanti. La cinepresa si arrampica sui sentieri del Monte fino alle Gave, con i bambini che giocano sui prati poco più in là, poi scende nuovamente sul lungomare. Parlano persone che si sono trasferite a Santa Margherita da qualche anno, come i coniugi Franco e Daniela Torre, e persone nate a Santa, emigrate altrove e poi rientrate in cerca di una qualità della vita migliore. I ragazzi dell’Argus raccontano i loro rapporto con il mare e con lo sport, e mostrano i delfini che a volte li accompagnano. Ci sono Beppe Gambetta che suona la chitarra alle 6 di mattina dal molo dei vaporetti, e i concerti serali all’arena Bindi e in piazza della Chiesa. Parlano turisti stranieri, in inglese con i sottotitoli. Ma tutto il docufilm è sottotitolato, per una maggiore inclusività.