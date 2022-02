San Colombano a Bruxelles: "Rapallo e 'Santa' ci sottraggono l'acqua" - LevanteNews

A partire all’attacco è Claudio Solari con i consiglieri comunali del suo gruppo Mirco Aste e Paola Repetto: chiedono la convocazione di un Consiglio comunale sull’argomento. Solari propone anche un ordine del giorno da inviare a Commissione europea, Regione, Città metropolitana e carabinieri forestali. Denuncia un fatto noto, ma non in linea con le norme europee. L’acqua del torrente Lavagna, che attraversa la Fontanabuona fino alla confluenza con l’Entella, a Coreglia viene prelevata e dirottata attraverso una condotta in galleria per dissetare Rapallo e Santa Margherita. Ciò però, in periodo estivo, manda in secca il greto del torrente con “conseguente moria della fauna ittica”. Solari sottolinea come l’acqua non venga nuovamente immessa nel torrente dopo l’uso e come venga prelevata per essere usata in un altro bacino.

Nulla di nuovo sotto il sole, se non lo spettro delle norme europee che dovrebbero porre a Rapallo e a ‘Santa’ una domanda: esistono altre fonti per dissetare le nostre città, specie in estate?