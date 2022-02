Recco: posteggi, problema connesso al commercio - LevanteNews

Flashback: anni in cui nelle domeniche primaverili, nelle lunghe ore del controesodo, la coda per entrare in A-12 a Recco iniziava sull’Aurelia già al confine con ‘Santa’. Il giovane assessore principe romano Mario Colonna aveva ideato l’anello a senso unico in via D’Aste per smistare il traffico sull’Aurelia verso Genova con buoni risultati; il sindaco Antonio Ferro non approvava: “Se ci sono le code si fermano a cenare nei ristoranti cittadini nell’attesa che il traffico defluisca”.

Oggi, mezzo secolo dopo. Febbraio è un mese morto e forse questi sono i giorni più idonei per capire il rapporto tra il commercio e la viabilità; in particolare per ciò che riguarda la sosta che premia i residenti e penalizza chi a Recco arriva dai paesi-frazioni adiacenti.

Dire che il commercio boccheggia, sarebbe un errore considerato anche alcune nuove attività sorte nel corso dell’anno. Ma il settore è condizionato dalle vendite internet, dalla crisi acuita dal covid, dalla diminuzione della clientela genovese.

Dal fatto che i clienti che arrivano dai Comuni vicini spesso non trovano parcheggi liberi, comunque condizionati dal limite orario, ma spesso neppure a pagamento. E il mese scorso il fatto che l’autoscontro fosse posizionato nel posteggio della parrocchia anziché sulla spiaggia, ha pesato moltissimo. Chi dopo due giri di inquinamento in centro non trova parcheggio, sale facilmente a fare la spesa ad Avegno o in località Migliaro a Camogli.

I residenti possono posteggiare ovunque, centro o periferia, senza limite di tempo negli stalli a zona disco (per i foresti ma non per loro). Un sistema che frena la vendita di box e invoglia i recchesi ad usare l’auto anche per brevi spostamenti, ad esempio tra la zona del Suffragio e il centro.

Una situazione questa di cui non è responsabile l’attuale amministrazione che perderebbe certo consensi elettorali se disegnasse posteggi gialli fissi riservati ai soli residenti.