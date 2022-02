Recco: lavori sulla rete idrica in via Casaccia - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Al via la prossima settimana i lavori di sostituzione di una seconda porzione di tubazione della rete idrica in via Casaccia. L’intervento è successivo alla sostituzione integrale di due “canne” ammalorate della lunghezza di circa 30 metri, sempre in via Casaccia, nel tratto tra via Polanesi e via Mulinetti, e si è reso necessario in seguito a una perdita d’acqua sulla sovrastate via Colombo. I tecnici Iren, che stanno effettuando entrambi i lavori, hanno rilevato la necessità di sostituzione della tubazione anche in questo secondo tratto della strada pedonale.

“Il nuovo intervento che partirà in via Casaccia – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – è indirizzato al risanamento di questo tratto della condotta idrica il cui repentino deterioramento ha causato diverse rotture nel recente passato. Tutta la linea è monitorata continuamente dal gestore e in questo caso sarà eliminato il rischio di perdite, migliorando il servizio idrico sia in termini di qualità sia di continuità”.