Portofino: "Via l'antenna Rai dal Parco nazionale" - LevanteNews

L’antenna Rai di Portofino Vetta è eretta nel territorio di Santa Margherita Ligure al confine con quello di Camogli dove sorge il vicino, storico complesso alberghiero del Kulm; dismesso da anni si dice non trovi acquirenti per la vicinanza con il ripetitore e le onde che emette. Con la mutata sensibilità ambientale nessuno rileverebbe l’albergo, motore del turismo rivierasco nei primi anni del Novecento. Si dice anche che una delle prime mosse del nuovo presidente del parco regionale Matteo Viacava sarebbe stata proprio quella di chiedere alla Rai lo spostamento in altro sito dell’antenna. Questa fu inaugurata il 20 settembre 1953, successivamente affiancata da una seconda (smontata nel gennaio e febbraio 2013).

Il comitato provvisorio di gestione del parco nazionale (neppure in grado di emettere comunicati stampa senza favorire una sola localissima testata) forse ignora che l’antenna costituisce un gravissimo ostacolo al rilancio del turismo. Si spera comunque che la Regione con Toti e Piana in testa, affrontino il problema dell’antenna con il ministero dell’Ambiente che non può ignorare oltre questa scomoda presenza.(m.m.)

Nelle foto l’antenna in una cartolina dell’Agenzia Bozzo in cui, in basso, si vedono anche gli edifici della Rai, oggi inutilizzati. Parte dello storico complesso di Portofino Kulm e l’antenna vista da Camogli