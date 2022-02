Pallanuoto M/ Il Bogliasco si impone nel derby contro lo Sturla - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951

Cambia l’anno, non cambiano le abitudini del Bogliasco.

La prima gara del 2022 per i ragazzi di Daniele Magalotti conferma la propensione al successo di una squadra che continua a veleggiare in testa alla classifica di Serie A2 a punteggio pieno con 21 punti in sette partite. A cadere sotto i colpi dei biancazzurri, questo pomeriggio, lo Sturla del grande ex Fabio Gambacorta.

Alla piscina scoperta di Sori, campo di casa stagionale dei genovesi, Guidaldi e compagni si impongono 12-5, dimostrando di non patire la lunga sosta, un campo ostico per vari motivo e neppure le assenze degli acciaccati Alessandro Bottaro e di Alessandro Brambilla. Ed è proprio il fratello di quest’ultimo, Francesco, ad inaugurare le marcature con una doppietta nella prima metà del primo parziale. Un avvio che, anche grazie alle successive reti di Puccio, Percoco e Guidaldi, oltre all’errore dai cinque metri dello sturlese Navone, getta un’ipoteca sul successo degli ospiti già nei primi otto minuti di gioco. La replica dei padroni di casa, che nel secondo tempo trovano due volte la via del gol, viene infatti vanificata dalla pronte risposte di Boero e Tabbiani, che confermano il più 5 bogliaschino anche a metà gara.

Bogliasco, tra le cui fila trovano nel frattempo spazio anche i giovanissimi Davide Broggi Mazzetti e Alberto Di Donna, allunga il passo dopo il cambio vasca con i secondi squilli di giornata di Tabbiani, Puccio e Guidaldi e con il primo acuto di Canepa. L’ultima rete, a giochi ormai virtualmente conclusi la realizza ancora capitan Guidaldi, laureandosi top scorer dell’incontro.

“Avevo un po’ di timori in vista di questa gara – commenta a fine incontro il tecnico biancazzurro Magalotti – Tornare in acqua dopo un mese e mezzo di stop, oltretutto dopo aver affrontato tutti i problemi di questo periodo, non era semplice. E anche giocare in una vasca particolare per dimensioni e per il fatto di essere scoperta poteva risultare un ostacolo in più. Invece devo dire che tutto è andato per il meglio. I ragazzi sono stati bravi ad entrare in acqua con la giusta concentrazione e con il giusto approccio mentale. Questo ci ha permesso di indirizzare la sfida subito sui binari a noi più favorevoli, per poi gestire il resto dell’incontro. Sono contento anche per il fatto di aver potuto garantire un buon minutaggio ad ognuno dei miei giocatori, compresi i giovanissimi. Un aspetto importante per ritrovare il ritmo partita in vista di una seconda parte di stagione che, Covid permettendo, non ci darà più pause fino a giugno”.

Il Bogliasco tornerà in vasca sabato prossimo a Bologna, facendo visita al President nel recupero dell’incontro valido per il settimo turno di campionato non disputatosi un mese fa.

TABELLINO:

SPORTIVA STURLA-BOGLIASCO 1951 5-12

SPORTIVA STURLA: E. Rossi, L. Navone, R. Giusti, M. Villa 1, E. Borelli 1, P. Bini, E.bonati, A. Pellerano 1, M. Perongini 2, N. Marano, M. Gilardo. All. Gambacorta

BOGLIASCO 1951: E. Prian, E. Percoco 1, F. Dainese, F. Gavazzi, A. Canepa 1, G. Guidaldi 3, T. Tabbiani 2, F. Brambilla Di Civesio 2, G. Boero 1, A. Bonomo, D. Puccio 2, D. Broggi Mazzetti, A. Di Donna. All. Magalotti

Arbitri: Romolini e Bensaia

Note

Parziali: 0-5 2-2 2-4 1-1. Sturla con 11 giocatori a referto. Nel primo tempo Navone (Sturla) fallisce un rigore (traversa)