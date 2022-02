Lettere: "La differenza tra Lorena Cesarini e Checco Zalone" - LevanteNews

Da Giovanni Battista Casareto – Recco

“Sono una persona che quando non sa una cosa vado a informarmi, leggendo cose scritte da persone che ne sanno più di me”. Vorrei partire da questa frase detta all’inizio della seconda serata del Festival di San Remo, dalla co-conduttrice Lorena Cesarini, al termine della sua “personale” presentazione al pubblico, fatta con amarezza per rispondere agli insulti ricevuti, in quanto di pelle scura, da quando si seppe che sarebbe stata una delle presentatrici che avrebbero affiancato Amadeus nella conduzione della rassegna canora. Avrei preteso la stessa modestia, sobrietà, buon gusto e intelligenza da un certo Checco Zalone, di professione comico, che tra un battuta volgare e un’altra demenziale, ha messo in ridicolo ed offeso pesantemente, tra le risatine compiacenti dello stesso Amadeus, una categoria di professionisti “i virologhi” che in questi due anni sono saliti alla ribalta e hanno combattuto negli ospedali gli effetti devastanti del virus arrivato dalla Cina.

Che cosa gli si rimprovera? Che molti di loro sono diventati personaggi pubblici ed hanno raggiunto una popolarità eccessiva? Che alcuni di loro si siano ammantati di un protagonismo, da diventare delle star televisive? Ed ora che la pandemia starebbe lentamente scemando, tornare a lavorare nell’ombra sarebbe un problema e avrebbero crisi di disperazione e terrore di essere dimenticati e di non partecipare più nei programmi d’informazione? Davvero siamo arrivati a questo? Davvero ci siamo già dimenticati di tutto il dolore, i morti di Bergamo trasportati nelle bare dai camion dell’esercito e di chi non ha avuto una sepoltura degna di questo nome? E di chi, da due anni si è isolato completamente, facendo parte di una categoria fragile, ha perduto il contatto con il mondo esterno e non sa se troverà le stesse amicizie, quando tutto tornerà alla normalità? Ma poi perché ci si deve travestire da virologo cafone, arrogante, ignorante e tutto condito da epiteti e parolacce impronunciabili , da sembrare fuori dal mondo civilizzato?

La medicina e la scienza sono cose troppo importanti da essere messe in ridicolo, anche da uno che si chiama Checco Zalone e che prima di fare delle sceneggiate indecenti, dovrebbe farsi un giro dentro le camere di terapia intensiva a vedere come i “virologhi” e gli infermieri, si dannano l’anima per salvare le persone affette da Covid. Ancora oggi cercano di strapparle alla morte e meritano il nostro rispetto e la nostra ammirazione. Forse anche lui dovrebbe informarsi, prima di mettere in moto il suo cervello e parlare. Perché le parole, quando vengono scagliate come pietre appuntite sul dolore e le ferite ancora aperte, fanno davvero troppo male.