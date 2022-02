Lavagna: al Nido Lionni celebrata la giornata dei calzini spaiati - LevanteNews

Dal comune di Lavagna

Giornata dei calzini spaiati, dedicata a celebrare l’unicità attraverso la diversità. Al Nido Lionni tutti le bambine e i bambini hanno indossato calzini spaiati, coinvolgendo anche i bambini che non erano presenti che hanno mandato le loro fotografie.

Ogni bambino ha colorato un calzino per unire le diverse calze esprimendo l’unicità nella diversità. Grazie a tutti i bimbi, alle loro famiglie e al personale docente. Attività come questa sono preziosissimi messaggi per i nostri piccoli.