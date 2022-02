Elezioni: Forza Italia rivendica l'appartenenza al centro-destra - LevanteNews

Le elezioni comunali di primavera si avvicinano e la campagna elettorale, quella che inizierà dopo la presentazione dei candidati,, sarà la più breve. Nel Tigullio interessano quelle di Chiavari, collegate nelle scelte dei partiti a quelle di Genova e La Spezia. Fino ad oggi abbiamo ascoltato tante parole e4 siamo ancora in attesa di concretezza.

Oggi pomeriggio nella sede di Genova, la riunione del Comitato Direttivo Regionale di Forza Italia alla quale hanno partecipato tutti i vertici regionali del partito e alla quale sono intervenuti in collegamento il vice presidente Antonio Tajani, il responsabile agli enti locali Maurizio Gasparri ed il sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè.

Dice il, coordinatore regionale ligure Carlo Bagnasco: “Un importante momento di confronto durante il quale si è riaffermata la collocazione naturale di Forza Italia come partito fondante del Centrodestra.

Un ruolo che rivendichiamo con orgoglio e consapevolezza anche in prospettiva delle prossime elezioni in cui Forza Italia con lealtà ed equilibrio, ricoprirà un ruolo centrale da protagonista”.