Covid: green pass base per lavanderie, pompe funebri, servizi di cura animali - LevanteNews

In merito ai servizi alla persona, sono tenuti all’obbligo di richiedere il green pass solo i servizi del comparto benessere o anche lavanderie, pompe funebri, servizi di cura degli animali?

RISPOSTA

In merito al quesito posto sui “servizi alla persona” si fornisce la seguente risposta.

L’art. 3 del DL n. 1/22 estende l’obbligo di verifica del green pass “base” per l’accesso ai “servizi alla persona” a partire dal 20 gennaio fino al 31 marzo 2022.

All’interno dei servizi alla persona, il codice Ateco individua una serie di attività e servizi tra i quali rientrano, tra l’altro:

– Servizi di pompe funebri e attività connesse (Codice Ateco 96.03)

– Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia (Codice Ateco 96.01) che ricomprende: attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie.

– Servizi di cura degli animali da compagnia (Codice Ateco 96.09.04) all’interno dei quali sono ricompresi: servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione, tolettatura, addestramento, custodia; attività dei canili; attività dei dog-sitter; servizi degli accalappiacani

Quindi dal 20 gennaio fino al 31 marzo anche per le attività oggetto del quesito è necessario il green pass “base”.

Gli uffici di Confartigianato alla Spezia, Levanto e Sarzana sono a disposizione dei soci per ritirare i cartelli da esporre e per ogni ulteriore approfondimento