Chiavari: depuratore, le informazioni chieste dalla minoranza - LevanteNews

Dai consiglieri di minoranza: Silvia Garibaldi, Daniela Colombo, Giovanni Giardini, Pasquale Lino Cama

Oggi abbiamo protocollato una mozione da discutere urgentemente nel prossimo Consiglio Comunale avente come oggetto: ” Stato attuale del progetto del depuratore di vallata con particolare riguardo alla tempistica, al crono – programma, alle condotte di collegamento con gli altri comuni e alla situazione finanziaria.”

L’urgenza di tali approfondimenti deriva innanzitutto dal procrastinarsi dei tempi di progettazione e di conseguenza di realizzazione dell’opera.

Sono trascorsi 5 anni dall’insediamento di questa Amministrazione e a proposito di questo intervento assistiamo solo a parole, a promesse e ” a voli pindarici “! Si farà un silos, si farà un campus scolastico, si farà la casa del mare, si farà si farà…. e chi più ne ha più ne metta. Così mentre Sestri Levante ha già pubblicato il bando di gara per realizzare il suo depuratore di vallata noi a Chiavari non sappiamo neppure dove passeranno le condotte verso gli altri Comuni.

Ma come abbiamo inutilmente evidenziato qualche giorno fa in Commissione a proposito del Torriglia , questa situazione di stallo sta incidendo anche sul presente e soprattutto sul futuro della zona di Preli.

Infatti fino a quando non si realizzerà il nuovo depuratore sulla colmata dovremo tenerci quello vecchio ed obsoleto col rischio molto concreto di incorrere nelle sanzioni europee, ma soprattutto di tenere bloccato lo sviluppo turistico- ricettivo e socio sanitario previsto dall’attuale PUC per quella zona.

È vero che soprattutto ora che si va verso le elezioni comunali è meglio non prendere decisioni definitive e trasparenti , ma poter ” illudere” la cittadinanza con progetti ” fumosi “. Però il tempo perso in questi casi diventa quanto mai dannoso e fuorviante.

Fra quanti anni Chiavari avrà un nuovo depuratore? A quando le opere previste per il rilancio di Preli? A quando l’ampliamento del Torriglia?

Tutte risposte che i nostri concittadini hanno diritto di sapere per poter poi valutare.