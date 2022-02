Calcio/ Il Genoa strappa un punto all'Olimpico: è 0-0 contro la Roma - LevanteNews

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland Niles; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Genoa: Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Portanova, Yeboah; Destro. All. Blessin.

Il Genoa strappa un punto dall’Olimpico, con la Roma è 0-0: annullato nel finale un gol a Zaniolo per il fallo di Abraham su Vasquez. Per Blessin secondo punto consecutivo in campionato. Il tecnico rossoblu si affida al 4-2-3-1 con i nuovi arrivati negli ultimi giorni di mercato inizialmente in panchina: davanti a Sirigu spazio a Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez. A centrocampo Sturaro e Badelj con Ekuban, Portanova e Yeboah a supportare Destro.

Un primo tempo combattuto ma con poche occasioni degne di nota: la prima è al 14’ ma la girata di Ekuban viene mandata in angolo da Rui Patricio. Al 25’ si fa vedere la Roma con Smalling ma il suo tiro viene deviato in corner. Passano 12 minuti e Yeboah manda clamorosamente alto il pallone dell’1-0. L’ultima azione dei primi 45 minuti di gioco è dei padroni di casa ma Oliveira spedisce a lato. Prima del fischio da registrare l’infortunio di Bani e l’entrata di Ostigard.

Nella ripresa la Roma preme cercando il vantaggio: prima è Smalling a mandare alto di testa, poi è Cristante a cercare la conclusione parata da Sirigu. Blessin decide di affidarsi a forze fresche, dentro Amiri e Piccoli al posto di Yeboh e Destro. Ma se da un lato i rossoblu sono poco pericoloso in fase offensiva, dall’altro cercano di limitare al massimo gli attacchi giallorossi. Al 69’ Abisso caccia Ostigard per un fallo su Felix Afena (subentrato a Sergio Oliveira): l’arbitro ha giudicato l’intervento del difensore del Genoa da ultimo uomo. Blessin decide di chiudersi puntando su Maksimovic e Melegoni. Nei minuti di recupero succede di tutto in campo: Zaniolo infila Sirigu all’angolino per l’1-0 ed esulta togliendosi la maglia. L’arbitro però viene richiamato dal Var e annulla per un fallo di Abraham su Vasquez. L’autore del gol protesta per la decisione e viene espulso. Poi al 95’ arriva il fischio finale che sancisce lo 0-0. Domenica alle 15 il Genoa sarà di scena al Ferraris contro la Salernitana in una gara da vincere per sperare ancora nella salvezza. A disposizione di Blessin dovrebbero tornare Rovella e Criscito, mentre saranno da valutare le condizioni di Bani.