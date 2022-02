Bogliasco: sacchetti raccolta differenziata, stamattina la consegna - LevanteNews

Dal comune di Bogliasco

Nella prima mattina di consegna dei sacchetti per la raccolta differenziata al sabato in Comune ci sono stati oltre 100 accessi, mentre sono state 15 le persone che hanno usufruito dell’apertura straordinaria del sabato dell’ufficio anagrafe. Due sperimentazioni che stanno avendo successo, studiate per venire incontro ai cittadini e alle cittadine.

Dal 1 febbraio e fino al 31 marzo 2022 l’accesso agli uffici pubblici è consentito a chi è in possesso del green pass semplice (per vaccinati o guariti dal covid o con tampone negativo).

Resta sempre attivo il servizio di consegna dei sacchetti al Centro raccolta di via Marconi ogni giovedì 9-12.

Prossimi appuntamenti per la distribuzione dei sacchetti: 19 febbraio, 5 e 19 marzo, 1 e 8 aprile, 7 e 21 maggio, 4 e 18 giugno.

L’ufficio anagrafe continua l’apertura anche a sabati alterni con orario dalle 9 alle 12 fino al prossimo 30 giugno. Prossime aperture: 19 febbraio, 5 e 19 marzo.