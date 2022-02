Bogliasco: "L'incontro col Papa, che ha ricordato la Liguria terra dei suoi nonni" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Luca Pastorino

“Questa mattina sono stato ricevuto dal Pontefice in Vaticano nel corso dell’udienza speciale del direttivo nazionale di Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui faccio parte e che rappresento anche in qualità di sindaco di Bogliasco e di presidente della sua Commissione Turismo”, dichiara Luca Pastorino.

“E’ stata un’esperienza emozionante, ho portato in dono al Pontefice un libro di fotografie di Bogliasco e ho avuto occasione di mostrargliele parlando delle sue origini liguri e ricordando i suoi nonni originari della nostra terra”, ha commentato Pastorino a fine udienza.