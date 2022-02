Uscio: il Tar accoglie il ricorso di Aloia; il Comune paga le spese - LevanteNews

Riceviamo e pubblichiamo

Io sottoscritto Roberto Aloia, nella qualità di cittadino uscese ed in quella di consigliere comunale di minoranza, per opportuna conoscenza della popolazione uscese comunico che con la sentenza n. 83 del 3 febbraio 2022 il Tar Liguria ha accolto il mio ricorso ed ha annullato l’ordinanza sindacale del 16 luglio 2020 (che mi aveva ingiunto lo sgombero del materiale depositato nella discarica Calcinara).

Come la popolazione uscese potrà leggere nella sentenza qui allegata, il Tar Liguria ha riconosciuto fondato il primo motivo sviluppato con l’atto dei motivi aggiunti con il quale si era dedotta l’incompetenza del sindaco all’adozione del provvedimento impugnato, “…Nella specie il decreto con cui il Sindaco si è attribuito il potere non è stato preceduto da una apposita deliberazione di Giunta né trova il suo presupposto legittimante in una disposizione regolamentare…”.

Esorto, quindi, il sig. Sindaco, invece di screditare direttamente o indirettamente la mia persona, ad agire sempre secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ben conscio che ogni errore circa le decisioni che lo stesso assume si ripercuote, come onere, in questo caso, su tutti noi cittadini.

Sorge, quindi, spontanea la “banale, quanto scontata” domanda: “ Chi rifonderà le spese legali e chi provvederà a pagare la parcella dei legali del Comune?”, purtroppo la risposta è ancora più evidente e certa: “ Sicuramente non il Sig. Sindaco, ma tutti noi cittadini”.

