Società e associazioni, nasce l'"Associazione Tosco Ligure per lo Sport e la Cultura” - LevanteNews

Martedì 8 febbraio in via Giovanni Pascoli 19, a La Spezia, verrà costituita l’”Associazione Tosco Ligure per lo Sport e la Cultura”. I soci fondatori sono Cristian Pietrini (Presidente), Francesco Rondini (Tesoriere), Luca Ginesi, Matteo Salsano (Vice Presidente) e Marco De Lorenzi.

Lo scopo dell’Associazione sarà quello si supportare senza scopo di lucro, le società e le associazioni del territorio ligure/toscano, puntando allo sviluppo di competenze per i tesserati ed i dirigenti del mondo dello Sport attraverso eventi on-line e convegni gratuiti. Il tutto per aiutare queste figure a districarsi attraverso una normativa sempre più in evoluzione e che richiede specifiche competenze legali, fiscali e del mondo del lavoro nell’ambito sportivo.

Saremo attivi anche nell’organizzazione di eventi culturali legati all’editoria dello sport. Chi fosse interessato può scrivere al seguente indirizzo.