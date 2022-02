Recco: nuove fognature per la frazione Megli - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

I lavori per ammodernare la rete fognaria in via Cornice Golfo Paradiso sono partiti all’inizio di questa settimana e termineranno – condizioni meteo permettendo – in un paio di mesi. L’opera, programmata da Iren, gestore del servizio, in sinergia con l’Amministrazione comunale, prevede la posa della nuova tubatura che scorrerà lungo la strada carrabile della frazione Megli, nel tratto compreso tra il rio Sonega e la Scuola d’infanzia. L’intervento prevede la realizzazione di una condotta di fognatura “in pressione”, ovvero in salita, con un impianto di sollevamento interrato per spingere i reflui verso l’alto, e andrà a sostituire la deteriorata e ormai ingestibile rete fognaria “a gravità”.

“Con questi lavori andiamo ad ammodernare e riqualificare alcuni tratti della rete fognaria per ottimizzarne il funzionamento ed eliminare le criticità più volte segnalate dai cittadini. Le opere avranno l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salvaguardia ambientale di questa parte del territorio comunale” dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin. L’investimento previsto per l’opera è di circa 238mila euro.