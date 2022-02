Recco: focus sulle attività della Polizia municipale - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

“Ringrazio il Consigliere Delegato Franco Senarega, i due responsabili del settore il comandante Mussi e attualmente il dott. Ratto e i tre vicecomandanti Degli Innocenti, Urso e attualmente Schenone che si sono succeduti alla guida del Settore e tutti gli agenti del comando per il lavoro svolto in questi anni. È stato un periodo in prevalenza caratterizzato dalla gestione dell’emergenza sanitaria anche per gli agenti della Polizia Locale di Recco, impegnati nella sicurezza della comunità. Ciononostante sono state portate avanti tutte le attività d’istituto, sviluppando molto la tecnologia, con l’installazione di numerose telecamere per rafforzare l’attività di controllo del territorio e di ben quattro nuovi impianti semaforici per aumentare la sicurezza della circolazione stradale e pedonale” commenta il sindaco Carlo Gandolfo.

Di seguito una sintesi delle principali attività svolte:

Sicurezza stradale

Impianti semaforici: Investimento complessivo 69.522 euro

sono stati collocati n. 4 nuovi impianti semaforici (Via San Rocco Asilo, Via dei Giustiniani, Via Roma civ. 55 e Via Roma civ. 14);

è stato rinnovato il semaforo pedonale di Via dei Giustiniani;

Gli impianti presenti sul territorio sono gestiti direttamente dalla centrale operativa della Polizia Locale.

Segnaletica stradale: Investimento complessivi 69.500 euro (orizzontale) 55.000 euro (verticale)

è stato avviato un piano di rifacimento della segnaletica sia orizzontale che verticale che ha portato alla razionalizzazione degli spazi e al tracciamento di numerosi stalli di sosta auto e moto in più rispetto alla situazione precedente es. Piazza Ricina, P. le della Stazione, P. le Mameli, P. le Europa, via Vecchia Vastato,

nelle vie collinari prive di barriere a valle sono stati collocati numerosi marker stradali c.d. occhi di gatto ed è in fase di installazione la segnaletica verticale di avviso di pericolo e limitazione;

è stata collocata tutta la segnaletica relativa al nuovo calendario dello spazzamento meccanizzato.

sono state ritracciate tutte le intersezioni stradali e gli attraversamenti pedonali;

è in fase avanzata la revisione dei limiti di peso e sagoma in particolare nelle strade frazionali con sopralluoghi e verifiche della Polizia Locale e dei tecnici del Comune

Sistema di videosorveglianza: Investimento complessivo 55.445 euro

è stato implementato tutto il sistema che ad oggi conta 187 telecamere di contesto e 24 telecamere per la lettura delle targhe:

nelle zone scolastiche sia centrali che periferiche,

nelle zone adibite a giardini pubblici;

zona mare

via Garibaldi e Lungomare Italia

piazza Ricina

p. le Europa

via Montefiorito

via dei Giustiniani

via Milite Ignoto

via Monsignor Ferrari e via Liceti

via Faveto

via Carbonara

L’utilizzo del sistema ha consentito:

che il 90 % dei 289 sinistri stradali (91-2019, 94-2020, 104-2021) sia stato oggettivamente ricostruito.

l’identificazione degli autori di danneggiamento di veicoli in sosta (n. 75), e danneggiamenti al patrimonio dei privati (muri, cancelli ecc);

che a seguito della chiusura notturna delle autostrade e il transito dei mezzi pesanti nella viabilità ordinaria sono stati rilevati numerosi danneggiamenti alle infrastrutture stradale e tutti gli autori sono stati identificati ed è stato chiesto il risarcimento del danno;

l’identificazione dei possessori di sostanza stupefacenti in Salita Priaro;

di sventare un tentativo di truffa all’interno di uno stabile in un civico di Via Assereto;

alle altre forze dell’ordine la ricostruzione di reati avvenuti sul territorio e l’identificazione degli autori (furti, danneggiamenti ecc).

Controlli stradali:

Con l’assunzione di nuovo personale è stato possibile implementare i controlli stradali ed in particolare l’attenzione è stata posta sul controllo della copertura assicurativa che nel 2021 ha portato alla rilevazione di n. 155 veicoli circolanti privi della stessa;

Territorio e ambiente

Grazie all’assunzione di n. 5 nuove unità di personale è stato potenziato il controllo del territorio in particolare per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti e la pulizia dei terreni adiacenti alle strade carrabili e pedonali.

Sono stati eseguiti circa 200 controlli all’anno per il conferimento dei rifiuti che hanno portato anche all’identificazione di autori di reati in materia ambientale che sono stati differiti all’autorità giudiziaria.

Sono stati eseguiti circa 120 avvii di procedimento per intimare la pulizia e la messa in sicurezza dei terreni adiacenti alle strade carrabili e pedonali che hanno dato esito positivo e portato ad un sensibile miglioramento delle condizioni viabilistiche;

Ordine pubblico e sicurezza

partecipazione all’operazione “Chiodo”, in collaborazione con la Polizia locale di Genova per smantellare un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni di compagnie assicurative;

è stato attivato il Sistema Interforze collegato ai lettori targhe collocati sul territorio (24 TLC OCR Selea) mediante il quale vengono segnalati, in tempo reale, al Comando di Polizia Locale eventuali veicoli attenzionati a livello nazionale in quanto autori di reati.

costante attività a supporto del controllo di vicinato per la formazione e il coordinamento dei gruppi di cittadini che in collaborazione con le forze dell’ordine effettuano il monitoraggio dei territori frazionali per evitare furti o atti di vandalismo;

corsi della Polizia locale per avvicinare i bambini degli asili all’educazione stradale e al rispetto delle regole, nell’ambito della “Settimana della sicurezza”.

nel 2021 il Comando Polizia Locale ha partecipato al “Progetto spiagge Sicure” ricevendo un finanziamento regionale che ha consentito di acquistare materiali e attrezzature per un valore di 21.000 euro;

Polizia Giudiziaria

sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria:

n. 4 reati ambientali:

n. 10 reati in materia di circolazione stradale

n. 2 reati contro il patrimonio

n. 4 reati per TU Stranieri e inosservanza ordinanze

N. 9 reati per lesioni

Misure per i parcheggi

nuovo piano di regolamentazione dei parcheggi a favore di tutti i residenti del Golfo Paradiso: dimezzato il costo dell’abbonamento annuale per gli abitanti di Camogli, Avegno, Sori, Pieve Ligure, Bogliasco e Uscio che parcheggiano a Recco, per esigenze di lavoro o turismo, ed equiparazione degli abbonati ai residenti per le tariffe di parcheggio nelle aree blu;

“bollino rosa” riservato alle neomamme e alle donne in gravidanza, esteso alle donne residenti in tutti i Comuni del Golfo Paradiso, che consente di parcheggiare gratuitamente e senza limiti di tempo su tutto il territorio cittadino;

attivazione di due nuove APP per il pagamento della sosta;

Ari