Rapallo: turismo nautico, incontro tra Lai e Siclari - LevanteNews

Da Angelo Siclari, presidente Assormeggi Italia

Incontro nella giornata di oggi tra l’assessore al turismo di Rapallo Elisabetta Lai ed il Presidente di Assormeggi Italia Angelo Siclari, Associazione Nazionale che aggrega imprese per la nautica da diporto e la cui sede è proprio a Rapallo.

“Con l’Assessore Lai abbiamo fatto il punto della situazione in prospettiva dell’arrivo della stagione primaverile ed estiva che vede molte imprese nostre associate impegnate nell’attività del turismo nautico svolto con unità da diporto destinate allo charter”, dice Angelo Siclari.

“Da anni le nostre imprese di charter nautico accompagnano migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo a visitare le nostre coste, godere del nostro mare, con servizi di qualità di alto livello, contribuendo ad un ottimo ritorno di immagine positiva per il nostro Tigullio ed in generale per le nostre città costiere in quella che è la politica turistica e di accoglienza – continua Angelo Siclari – Ciò avviene anche attraverso una stretta sinergia con le istituzioni locali, a confronti preventivi ed a programmazioni che garantiscono di tenere gli standard sempre ad alto livello. Come Assormeggi Italia desidero ringraziare il Comune di Rapallo ed in particolare l’assessore Elisabetta Lai per la sua sempre pronta disponibilità ed interesse per quelli che sono i temi del turismo nautico”.

www.assormeggitalia.it