Passo del Bracco: tra natura e archeologia fino a San Nicolao di Pietra Colice - LevanteNews

Unire l’archeologia alla letteratura e alla natura: è questa l’interessante iniziativa di escursionismo liguria che domani, sabato 5 febbraio, partirà dal Passo del Bracco per giungere a San Nicolao di Pietra Colice, dove gli escursionisti si trasformeranno in detective per indagare su un omicidio medioevale.

Lo spunto nasce da un libro scritto dall’archeologo Fabrizio Benente e da Mario Dentone dal titolo “San Nicolao di Pietra Colice – Indagine archeologica su un caso di omicidio. Morte violenta e “mala morte” nella Liguria medievale”, a testimonianza di come in epoca medievale non fossero rari i casi di morti violente lungo strade e direttrici storiche.

Non sempre, infatti, gli Hospitali davano conforto ai viandanti costretti ad attraversare strade isolate e campagne infestate da malfattori: per mercanti e pellegrini la vita era sospesa ad un filo, perché gli episodi di morte violenta e i decessi avvenuti lungo le aspre vie montane e in prossimità dei valichi transappenninici della Liguria medievale non erano rari. Per partecipare all’escursione e all’indagine è necessario prenotare e c’è tempo fino a stasera alle 20: a questo link https://bit.ly/3gletnF tutti i dettagli e le modalità di partecipazione.