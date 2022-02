Pallanuoto M/ Camogli in trasferta a Genova, in vasca contro la Crocera - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

È stata una sosta lunga, sofferta e indesiderata. L’incremento dei contagi, tra le altre cose, ha fermato anche la nostra amata pallanuoto, ma adesso è arrivato il momento di indossare la calotta e di scendere nuovamente in vasca. Sono passati quasi due mesi dall’ultima volta, con ben quattro giornate rinviate. Riprendere il filo del campionato non sarà facile per nessuno, ma domani, finalmente, si gioca e questa è l’unica cosa che conta.

Il cammino della Spazio Rari Nantes Camogli ripartirà dalla piscina genovese della Crocera Stadium. Una partita già di per se da prendere con le pinze, figurarsi adesso che il ritmo partita resta un lontano ricordo. “Mi aspetto delle difficoltà, ma non voglio alibi, dovremo essere maturi e professionali“, spiega Mister Angelo Temellini, “Siamo felici di tornare a giocare, anche se è chiaro che, per usare un eufemismo, non entreremo in acqua confortati dalla migliore condizione fisica possibile. Non saremo al completo e solo stasera potrò sapere su chi veramente potrò contare, tuttavia, dove non arriveremo con il corpo, dovremo arrivarci con il cuore. Sono state settimane difficili, dove non siamo praticamente mai riusciti ad allenarci tutti insieme, detto questo ho sempre affermato che il primo posto non è una componente fondamentale, ma se vogliamo provare a tener vivo il desiderio di arrivare davanti a tutti, indipendentemente dalle condizioni in cui entreremo domani in vasca, non potremo assolutamente sbagliare. La Crocera è una buona squadra, ha un portiere molto affidabile e gioca in una piscina particolare. Come detto prima, mi aspetto tante insidie, ma dobbiamo essere cattivi e concentrati e trovare subito i tre punti. Al di là delle condizioni fisiche l’atteggiamento dei ragazzi in settimana è stato buono. Dovremo soffrire e giocare l’uno per l’altro. Il campionato non aspetta nessuno e dobbiamo farci trovare pronti“.

Si gioca sabato alle 17.30

È una ripresa, un nuovo inizio.