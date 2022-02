Chiavari: "Piazza dell'Orto, caos urbanistico; e manca un progetto" - LevanteNews

Dal Movimento 5 stelle Chiavari

Ci sono voluti 5 anni di amministrazione Levaggi per mettere insieme un così imponente caos urbanistico davanti alla Cattedrale.

Non è bastato 1 anno di lavori (durante la costruzione) per accorgersi di una condotta completamente ostruita nel sottosuolo.

Ad Iren ci sono voluti alcuni anni per capire che c’era una condotta così importante completamente ostruita e, nonostante il sollecito del comune nel 2019, solo oggi si effettua questo importante intervento.

Ci sono voluti diversi allagamenti delle vie del centro cittadino per capire che quella condotta era fondamentale per il deflusso dell’acqua piovana.

Non possiamo che lodare il lavoro svolto dal consigliere Garibaldi, era da tempo che non veniva effettuato ed obiettivamente ci ha dedicato molto tempo e con ottimi risultati, siamo i primi a bacchettare l’amministrazione ma è giusto riconoscere le cose ben fatte.

Le noti dolenti però riguardano altri aspetti della Piazza, è stato annunciato in campagna elettorale, è stato annunciato a cadenza annuale ma il restyling della zona è ancora una incognita, non si hanno notizie di progetti.

Chiediamo all’amministrazione di comunicare cosa ha risposto Iren al sollecito del 2019 e come mai fino ad oggi non è stato preso in considerazione, inoltre chiediamo quali progetti ci siano sulla Piazza.

Inoltre vorremmo sapere dal consigliere di minoranza, Ing. Levaggi, come sia potuto accadere che lui o chi per lui non si sia accorto di tale ostruzione.

Staremo a vedere da qui a qualche mese cosa succederà, sembra che ci siano le elezioni.