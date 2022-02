Chiavari: Ascom corso di formazione in materia sanitaria - LevanteNews

Da Ascom Chiavari



Ascom Chiavari comunica che sono aperte le iscrizioni per il corso di 10 ore in materia sanitaria di: Formazione Haccp Dgr 793/2012 e 332/2015 Allergeni Regione Liguria – Reg CE 852/04 che si terrà presso i nostri uffici nel mese di Marzo.

Rivolto a tutti coloro che vendono, somministrano, preparano e manipolano alimenti e bevande.Si invitano gli interessati a rivolgersi presso il nostro ufficio sito in C.so Garibaldi 32/1, telefonicamente al n. 0185-309558 o via mail chiavari@ascom.ge.it entro e non oltre il giorno 18 febbraio p.v.